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День Победы празднуют в России 9 мая

День Победы в войне над фашистской Германией отмечают в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы сегодня, 9 мая.

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов, пишет calend.ru.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

В 2024 году в Псковской области, как и во многих других регионах России, не будет Парада Победы и праздничных салютов. Кроме того, из соображений безопасности по всей России отменили шествие «Бессмертного полка».

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, в Псковской области подготовлена обширная программа празднования 79-летия Великой Победы, включающая памятные мероприятия и концерты.

В канун 9 мая и в сам День Победы во всех муниципальных образованиях Псковской области пройдут торжественные церемонии возложения гирлянд воинской славы и цветов к братским захоронением воинов и к мемориалам, установленным в честь подвигов советского народа.

Празднование Дня Победы в городах и поселках области продолжится как на открытых городских площадках, так и в учреждениях культуры. Творческие коллективы области подготовили для ветеранов и жителей тематические концертные программы с песнями о войне и победе, а также танцевальными номерами.

В Пскове концерты пройдут в парке Строителей, сквере имени 60-летия Великого Октября, в Доме офицеров, Городском культурном центре и на других площадках.

В ряде муниципалитетов годовщину Великой Победы отметят по-особенному. Так, в Опочецком муниципальном округе зажгут Костер памяти, жители Пушкинских Гор закружатся в праздничном вальсе, а спортсменов со всего региона объединит в этот день велопробег, который пройдет по маршруту Шумилкино — Старый Изборск — Палкино — Старый Изборск.

В этот день жители Псковской области смогут присоединиться к Всероссийской минуте молчания и в очередной раз почтить память погибших бойцов и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Акция пройдет 9 мая в период с 18.55 до 19.00.

Мероприятия в память о героях и событиях Великой Отечественной войны проходят в Псковской области уже в течение нескольких недель. В библиотеках и школах организованы конкурсы чтецов и исполнителей военной песни, на выставочных площадках представлены тематические экспозиции книг и документов военного периода, картин и фотографий. Одна из выставок в Пскове посвящена 30-летней работе военно-патриотической поисковой организации «След „Пантеры“. Экспозиция с запечатленными самыми яркими и трудными моментами экспедиций развернута в Детском парке Пскова.

Особое внимание традиционно уделяется ветеранам войны. Их в этом году официальные лица и творческие коллективы поздравляют лично — в городах и поселках организованы индивидуальные концерты для очевидцев событий 1941–45 годов. Инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» переведены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. По 2,5 тыс. рублей составит традиционная региональная выплата гражданам, которым присвоен статус «Дети войны» и кто не имеет иных оснований на меры социальной поддержки.

Практически повсеместно в регионе проходят Всероссийские патриотические акции: жители области украшают окна своих домов символами Победы и мира, ставят на аватары в социальных сетях фотографии родственников-героев войны в рамках проекта «Бессмертный полк», сажают сады памяти и раздают Георгиевские ленточки.

Спортивное сообщество Псковщины приурочило к годовщине Победы ряд крупных мероприятий. В Усвятах празднику посвящен турнир по волейболу, в Пскове — традиционная спортивная акция «Рекорд Победы».

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Целый комплекс мероприятий в преддверии празднования Дня Победы посвящен патриотическому воспитанию молодежи. Например, в Острове состоялась тематическая программа для детей «Мы наследники Победы», а в Пыталово — интерактивная игра «Юные партизаны». Кроме того, в школах в эти дни проходят уроки мужества, тематические вечера и встречи с ветеранами.

Большая работа в преддверии праздника проведена по благоустройству воинских захоронений и мемориальных комплексов в регионе.

Добавим, что накануне празднования Дня Победы в Пскове сделал остановку поезд патриотической акции «Сила в правде», посвященной демонстрации достижений российской армии и преемственности современных защитников в борьбе с фашизмом. Кроме того, сегодня в Псковском кремле завершился цикл показов мультимедийного спектакля «Псков — город-воин», посвященного военной истории города.

Подготовкой к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне занимался организационный комитет под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.