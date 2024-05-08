Общество

Более 30 ветеранов поздравили волонтеры и юнармейцы в Пскове

Волонтёры и юнармейцы в Пскове поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ресурсном центре добровольчества Псковской области, молодые добровольцы навестили героев дома и поздравили с праздником.

Фотографии: Ресурсный центр добровольчества Псковской области

Каждому вручили георгиевскую ленту, красную ленту в честь освобождения Псковской области, газету «Правда», напечатанную по примеру оригинальной газеты времён 1940-х и, конечно, продуктовые наборы и сладкие подарки.

«Ветераны Великой Отечественной войны зачастую живут одни, поэтому им так важно внимание, особенно со стороны молодых ребят. Они с удовольствием принимают гостей, даже такие большие компании; благодарят и делятся своими историями, потому что понимают, как важна связь поколений, передача опыта и памяти о нашей истории», - отметили в Ресурсном центре добровольчества..

Волонтёры порадовали своим визитом 31-го ветерана.