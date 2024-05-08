Общество

Псковские судебные приставы побывали в гостях у ветеранов

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и сотрудники УФССП России по Псковской области накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне побывали в гостях у ветеранов – Надежды Живчиковой и Екатерины Перепёловой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: УФССП России по Псковской области

Надежда Живчикова пошла на войну, когда ей исполнилось 20 лет. Служила связисткой в артиллерии, дошла до Берлина. «Линии быстро обрывали и приходилось снова налаживать связь между дивизионами. Участвовала в освобождении Локни, Бежаниц, Новоржева, Острова, Печор. Помогала форсировать Великую», - поделилась Надежда Живчикова.

В пресс-службе подчеркнули, что ветераны являются примером для молодого поколения. «Благодарим вас за мужество, отвагу и стойкость, за вашу заботу о будущем Родины. Без вас была бы совсем другая действительность», - добавили в ведомстве.