Общество

Жители Великих Лук могут пройти диспансеризацию на парковке торгового центра

Жителей Великих Лук приглашают пройти диспансеризацию в передвижном медицинском комплексе, который будет работать на парковке торгового центра «Апельсин» (улица Вокзальная, дом №11) 18 и 19 мая с 10:00 до 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Вы знали, что онкологические заболевания излечимы в 90% случаев, если болезнь вовремя диагностировать? Так и со многими другими заболеваниями, которые можно выявить во время диспансеризации. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Внесите диспансеризацию в свои планы», - призвали в администрации.

Также диспансеризацию можно пройти в любой будний день:

в поликлинике №1 (улица Пионерская, дом №10), запись по телефону: 8 (81153) 7-88-99;

в поликлинике №2 (улица Дружбы, дом №11), запись по телефону: 8 (81153) 9-19-80.

«Программа прохождения диспансеризации включает в первую очередь такие исследования: опрос (анкетирование), флюорографию, измерение артериального давления, анализ крови на общий холестерин, анализ крови на глюкозу, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, женщины проходят осмотр гинеколога и маммографию. Просим вас активно принять участие в диспансеризации и пройти бесплатный осмотр и обследование, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас!» - заключили в администрации.