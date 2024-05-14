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Псковский суд заменил наказание осужденной к 10,5 годам колонии Милушкиной

Экс-координатору «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией) Лии Милушкиной заменили наказание. Ранее Псковский районный суд признал ее виновной в сбыте наркотиков и приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Приговором Псковского районного суда Лия Милушкина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы, отбывание которого судом отсрочено до достижении ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 22 апреля 2024 года.

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В адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении Лии Милушкиной от отбывания наказания либо замене наказания более мягким. В адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении Лии Милушкиной от отбывания наказания либо замене наказания более мягким.

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Суд при рассмотрении представления инспекции учел, что на профилактическую работу, проводимую с Милушкинй в период отсрочки наказания, она реагировала положительно. Согласно сведениям, предоставленным органами опеки, семья Милушкиной на учете не состоит, сведений о фактах лишения ее родительских прав и об отобрании детей не представлено. Ее жилое помещение пригодно для проживания семьи с несовершеннолетними детьми, но требуется проведение косметического ремонта в доме.

Из сведений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковского района следует, что Милушкина на индивидуально профилактическом учете не состоит, на заседаниях комиссии по фактам уклонения от исполнения родительских обязанностей не рассматривалась. Милушкина по месту работы характеризуется удовлетворительно, имеет постоянный доход, к уголовной и административной ответственности в период отсрочки от отбывания наказания не привлекалась, органы полиции компрометирующей информацией в отношении Милушкиной не располагает.

Милушкина не состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, занимается воспитанием несовершеннолетнего сына, поддерживает контакт с его классным руководителем, интересуется его успеваемостью в школе, вину в содеянном полностью признала, при этом страдает рядом хронических заболеваний.

Суд заменил Милушкиной наказание исправительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Напомним, Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков.

Милушкины обвинялись, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Предварительное следствие показало, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.

Кроме того, Артем Милушкин в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.