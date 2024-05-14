Общество

Костры запретили разводить в Невельском округе

Особый противопожарный режим установлен на территории Невельского муниципального округа с 15 мая (постановление от 14 мая 2024 года №416). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: главное управление МЧС России по Псковской области / Telegram

«В период особого противопожарного режима действует ограничение на использование открытого огня, а также использования мангалов в парках. Категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках!» - напомнили в МЧС.

В период действия особого противопожарного режима нарушители штрафуются. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан - до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических - до 800 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.

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Ранее сообщалось, что 15-17 мая местами, с 18 мая в большинстве районов Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс по региональной шкале).