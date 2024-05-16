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Общество

Победители профконкурса «Псковских теплосетей» получили путевки в санатории

16.05.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Награждение победителей конкурса профессионального мастерства муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» состоялось сегодня, 16 мая. Призы победителям от профсоюзов региона вручил заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Сертификаты на отдых в профсоюзные здравницы региона получили лидеры соревнований по профессиональному мастерству. Состязания на лучшего профессионала прошли среди слесарей по обслуживанию котельного оборудования, электромонтеров, слесарей по обслуживанию тепловых сетей и сварщиков.

На предприятии уже не одно десятилетие работает профсоюзная организация жизнеобеспечения, которая всегда стоит на страже людей труда, отстаивая права и законные интересы членов профсоюза, отметили в облсовпрофе. 

«Такие конкурсы очень важны и для самих работников предприятия, и для популяризации рабочих профессий. На этих профессионалах держится всё в наших домах - горячая вода, отопление. Что может случиться без их ежедневного упорного труда, трудно предсказать. Люди рабочих профессий - на них держится всё, и это нужно помнить. А главное - уважать их труд!» – прокомментировал итоги конкурса председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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