Общество

Председатель Общественной палаты Псковской области: Власть нас слышит и действует

Общественная палата Псковской области тесно сотрудничает с властями региона, которые помогают в решении выявленных проблем. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Каждый год в Общественной палате проводится форум общественных организаций и содействия. Результаты этого форума, выводы которые возникают в связи с анализом ситуаций, обсуждаем и направляем губернатору Псковской области. И глава региона дает поручения различным комитетам», - пояснила Наталья Горбачева.

Она отметила, что «власть слышит и действует», поэтому большинство возникших вопросов удается решать быстро.