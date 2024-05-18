Названы победители чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи

Приемная кампания 2024/25 учебного года пройдет по нынешней системе - Минобрнауки

Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 19 мая

Спортсменка из Псковской области заняла третье место на первенстве России по ММА, несмотря на травму руки