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Общество

Названы победители чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи

19.05.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Назван список победителей первого регионального чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи на различных этапах. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Лучший водитель:

  • первое место - Илья Георгиев - команда Псковского медицинского колледжа;
  • второе место - Алексей Иванов - Великолукская подстанция;
  • третье место - Евгений Мануйлов - пост «Стругокрасненский».

Медики. На этапе «Манипуляция»:

  • первое место - пост «Новосокольнический»;
  • второе место - подстанция «Великолукская»;
  • третье место - пост «Псковский».

Этап «Реанимационные действия»:

  • первое место- пост «Псковский»;
  • второе место- центральная станция (территориальный центр медицины катастроф);
  • третье место- пост «Новосокольнический».

Этап «Сортировка»:

  • первое место - центральная станция (территориальный центр медицины катастроф).
  • второе место- пост «Псковский».
  • третье место- пост «Островский».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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