Названы победители чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой помощи

Назван список победителей первого регионального чемпионата профессионального мастерства сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи на различных этапах. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области
Лучший водитель:
- первое место - Илья Георгиев - команда Псковского медицинского колледжа;
- второе место - Алексей Иванов - Великолукская подстанция;
- третье место - Евгений Мануйлов - пост «Стругокрасненский».
Медики. На этапе «Манипуляция»:
- первое место - пост «Новосокольнический»;
- второе место - подстанция «Великолукская»;
- третье место - пост «Псковский».
Этап «Реанимационные действия»:
- первое место- пост «Псковский»;
- второе место- центральная станция (территориальный центр медицины катастроф);
- третье место- пост «Новосокольнический».
Этап «Сортировка»:
- первое место - центральная станция (территориальный центр медицины катастроф).
- второе место- пост «Псковский».
- третье место- пост «Островский».