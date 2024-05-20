Общество

Новое колесо обозрения начали собирать в Пскове

Новое колесо обозрения начали собирать в Пскове, пишет «МК в Пскове».

Высота нового колеса обозрения в парке «Волшебная гора» составит 50 метров, масса – 155 тонн. С него будет открываться вид на исторические и новые районы Пскова. Старое колесо, расположенное в Летнем саду, планируют демонтировать.

Добавим, общая стоимость строительства парка развлечений превысит 200 млн рублей.

Что из себя будет представлять «Волшебная гора» и насколько Пскову вообще необходим парк аттракционов, ранее рассказал инвестор проекта, руководитель инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев.