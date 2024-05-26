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Работы по возведению флагманской школы в Борисовичах могут начаться уже осенью - Андрей Ермаков

Работы по возведению флагманской школы в деревне Борисовичи Псковского района могут начаться уже осенью. Об этом врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Флагманская школа - это то, о чем, конечно, должны знать многие. Вовсю идут работы по проектированию. Мы ожидаем в начале лета выхода подрядчика уже на объект. Выход из экспертизы запланирован на осень, и начиная с осени мы увидим уже работы. Это деревня Борисовичи, пространство между улицами Михаила Егорова и Балтийской. Там будет школа. Более того, школа с кампусом на 300 мест, школа будет удовлетворять самым взыскательным запросам, которые только могут быть. И она ориентирована на ребят, которые готовы демонстрировать особую увлеченность в учебе и, конечно же, ориентируются на особые успехи. Этот проект движется по плану. Здесь заказчиком является непосредственно регион, и генеральный подрядчик очень надежный. Поэтому мы ориентируемся на то, что в 2026 году двери этой школы будут открыты», – рассказал Андрей Ермаков.

Ранее сообщалось, что флагманскую школу и кампус в Борисовичах планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

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