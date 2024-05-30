Общество

ЕГЭ по математике сдают выпускники псковских школ

Единый государственный экзамен по профильной и базовой математике сдают выпускники Псковской области сегодня, 31 мая. Математика — один из двух обязательных учебных предметов. Без него не выдадут аттестат за 11 класс.

В этот день в Псковской области на сдачу ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрированы 1 469 учащихся. Математику профильного уровня будут сдавать 955 человек.

Всего в этом году ЕГЭ в Псковской области сдают 2 472 человека. Для проведения экзаменов подготовлено 33 пункта, оборудованных системами онлайн-видеонаблюдения.

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Напомним, основной период ЕГЭ стартовал в России 23 мая и пройдет до 5 июля. Экзамены сдадут около 700 тысяч выпускников.

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Выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в 2024 году. Такое нововведение анонсировал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.