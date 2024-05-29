Псковичей, работавших с археологами в Выбутах 25 лет назад, приглашают вернуться на раскопки

Археологи приглашают присоединиться к раскопкам в деревне Выбуты Псковского района на этих выходных. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской археологии.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской археологии
«Дорогие друзья! В эти выходные мы снова приглашаем вас принять участие в "Археологии выходного дня" в Выбутах. Это шанс прикоснуться к реальной истории, познакомиться с работой археологов и провести время в интересной компании. Отдельное приглашение тем, кто когда-то работал на раскопках в Выбутах будучи школьником и студентом - давайте снова соберёмся 25 лет спустя», - отметили археологи.
Сбор состоится в субботу и воскресенье в 9:00 на раскопе рядом с парковкой около Ильинского храма.