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Грозы, град и шквалистый ветер: Северо-Запад России находится в зоне особого риска, предупреждают синоптики

Из-за интенсивного прогрева земной поверхности в атмосфере над Русской равниной будут формироваться мощные восходящие потоки, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Так что в отдельных районах могут развиваться кучево-дождевые облака, несущие грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сегодня в зоне особого риска будут находиться северо-запад Русской равнины, Средняя Волга и юг Предуралья, а также южные регионы страны», - отмечают синоптики.

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Благодаря антициклону солнце и сегодня продолжает припекать. В результате на Северо-Западе и в Центре столбики термометров поднимутся до +25…+30°С.

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