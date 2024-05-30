Грозы, град и шквалистый ветер: Северо-Запад России находится в зоне особого риска, предупреждают синоптики

Из-за интенсивного прогрева земной поверхности в атмосфере над Русской равниной будут формироваться мощные восходящие потоки, сообщает метеоцентр «Фобос».
«Так что в отдельных районах могут развиваться кучево-дождевые облака, несущие грозы, град и шквалистые усиления ветра. Сегодня в зоне особого риска будут находиться северо-запад Русской равнины, Средняя Волга и юг Предуралья, а также южные регионы страны», - отмечают синоптики.
Благодаря антициклону солнце и сегодня продолжает припекать. В результате на Северо-Западе и в Центре столбики термометров поднимутся до +25…+30°С.
Напомним, 29 мая из-за грозовых разрядов в Пскове и в Псковском районе загорелись два дома.