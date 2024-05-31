Дмитрий Месхиев: Фонд «Защитники Отечества» чрезвычайно важен для Псковской области

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» — чрезвычайно важная для Псковской области организация, считает кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.
Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая 2023 года. Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».
Ранее Дмитрий Месхиев призвал депутатов Псковского областного Собрания ввести муниципальные льготы для вдов Героев России в регионе.
Худрук театра уже не первый год занимается вопросами вдов бойцов и плотно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», зачастую помогает в ручном режиме.