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Общество

Дмитрий Месхиев: Фонд «Защитники Отечества» чрезвычайно важен для Псковской области

01.06.2024 14:25|ПсковКомментариев: 0

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» — чрезвычайно важная для Псковской области организация, считает кинорежиссер, художественный руководитель театра — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Я считаю, что фонд "Защитники Отечества" — это очень важная организация, чрезвычайно нужная сейчас, особенно в таком регионе, как Псковская область. Что касается работы фонда, могу сказать, что за этот год работники и руководитель фонда очень многое сделали. Они очень стараются помогать. Поэтому очень важно, что этот фонд есть, он работает и работает правильно. Спасибо огромное всем тем, кто работает в этом фонде и помогает. Я это говорю не голословно, я знаю доподлинно, как это все происходит, могу сказать, что там работают неравнодушные люди, что чрезвычайно важно», - поделился Дмитрий Месхиев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая 2023 года. Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».

Ранее Дмитрий Месхиев призвал депутатов Псковского областного Собрания ввести муниципальные льготы для вдов Героев России в регионе.

Худрук театра уже не первый год занимается вопросами вдов бойцов и плотно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества», зачастую помогает в ручном режиме.

Пресс-портрет
Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Теги: #военные #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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