Общество

Фонд «Защитники Отечества» сохранит актуальность после завершения СВО – Армен Мнацаканян

Фонд «Защитники Отечества» сохранит свою актуальность и после завершения специальной военной операции. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Действительно, исполнился год со дня основания фонда "Защитники Отечества". Я обеими руками поддерживаю идею существования фонда и считаю, что он стал не просто хорошим инструментом для работы в рамках проведения специальной военной операции, но и будет актуален после завершения СВО. Имея опыт работы с родственниками погибших солдат 6-й роты, я могу сказать, что вопросов и задач было очень много. То, что все они теперь сконцентрированы в одном фонде – это очень хорошо. Руководство, коллектив и все координаторы настроены всегда положительно, вопросы решают быстро», – сказал Армен Мнацаканян.

«Я им желаю успехов, чтобы они работали над тем делом, которое им передали. У них все получается, и Фонд продолжит свое существование и дальше. Будем работать по другим категориям и вопросам. Успехов им. Главное, чтобы мы поддержали всех наших парней, мужчин и вдов», – заключил Армен Мнацаканян.

Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове в 2023 году. Здание располагается на улице Льва Толстого, 31А. Здесь есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где оказывается психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в начале апреля 2023 года.

Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей». В наблюдательный совет госфонда вошел первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.