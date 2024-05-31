Фонд «Защитники Отечества» сохранит актуальность после завершения СВО – Армен Мнацаканян

Фонд «Защитники Отечества» сохранит свою актуальность и после завершения специальной военной операции. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Я им желаю успехов, чтобы они работали над тем делом, которое им передали. У них все получается, и Фонд продолжит свое существование и дальше. Будем работать по другим категориям и вопросам. Успехов им. Главное, чтобы мы поддержали всех наших парней, мужчин и вдов», – заключил Армен Мнацаканян.
Региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове в 2023 году. Здание располагается на улице Льва Толстого, 31А. Здесь есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где оказывается психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в начале апреля 2023 года.
Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей». В наблюдательный совет госфонда вошел первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.