Общество

Начинается видеотрансляция финала проекта «Мисс и Миссис Великие Луки»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию финала проекта «Мисс и Миссис Великие Луки-2024». Шоу в эти минуты стартует в Доме культуры Ленинского комсомола.

Девушки и женщины из Великих Лук примут участие в конкурсной программе, которая включает в себя дефиле, выход в купальниках, творческое испытание и спортивный конкурс. По итогам выступления будут определены пять топовых номинаций в каждой категории, в том числе Мисс Великие Луки, Миссис Великие Луки и Миссис Великие Луки классик.

Мероприятие посвящено Году семьи.