Общество

Неплательщикам алиментов в Псковской области подарили рисунки их детей

Творческий конкурс детских рисунков «Мир начинается со счастливого детства» провели в УФССП России по Псковской области в период с 6 мая по 27 мая в преддверии празднования Международного дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

В конкурсе приняли участие 14 детей взыскателей, школьники в возрасте от 8-17 лет, в чьих интересах в УФССП России по Псковской области на исполнении находятся исполнительные производства по взысканию алиментных платежей.

«Безусловно, уровень творчества участников поражал своим разнообразием и креативностью. Дети выразили свои мысли и эмоции через свои работы, показав, что каждый из них заслуживает заботы, любви и внимания. Важно отметить, что такие мероприятия не только способствуют развитию творческих способностей детей, но и формируют у них правильные ценности, в том числе уважение к себе и окружающим, осознание важности детства и защиты их прав», - заметили в ведомстве.

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Каждый рисунок вручили должникам с целью напомнить о важности заботы о своих детях и призыва оказать им соответствующее внимание.

«Детские рисунки являются искренним выражением детской души и фантазии. Они могут передать нам многое о мире глазами ребенка, о том, как они видят и чувствуют происходящие вокруг события. Получив такой рисунок, должники должны задуматься о значимости детей, об их чувствах. Мы можем возбудить в них чувство ответственности и желание заботиться о маленьких человечках.

Кроме того, детские рисунки имеют огромный потенциал для создания позитивной атмосферы и наставления на путь доброты и заботы. Просматривая такие рисунки, каждый должник может почувствовать себя частью сообщества, где дети – наше будущее, и где каждый человек должен нести ответственность за их благополучие!» - добавили приставы.