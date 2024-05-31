Общество

Алексей Наумец поблагодарил за работу сотрудников фонда «Защитники Отечества»

За работу с военнослужащими и их семьями сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области поблагодарил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

«Ровно год тому назад в городе Пскове начал свою работу фонд "Защитники Отечества". Всего один год, но уже свыше девяти тысяч обращений поступило, людям оказали помощь и сопровождение в их проблемах. Это все участники СВО и члены их семей. Позвольте мне как ветерану СВО от всех моих боевых товарищей сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы выполняете, пожелать вам творческих успехов, удачи во всем», - сказал Алексей Наумец.

Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая 2023 года. Фонд создан «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей».