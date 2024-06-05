Общество

О повышении доступности качественного образования проинформировал Михаил Ведерников

Что было сделано для повышения доступности качественного образования в Псковской области в 2023 году, проинформировал губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за прошлый год на сессии регионального парламента 5 июня.

«Создан 31 центр "Точка роста" в школах сельской местности и малых городов. Создано 2 тыс. 800 мест в учреждениях допобразования. Завершен ремонт 10 школьных спортивных залов. Создан первый детский технопарк "Кванториум" на базе гимназии № 29 в Пскове. Обновлено компьютерное оборудование в 41 образовательной организации области», - перечислил Михаил Ведерников и пояснил, что для реализации этих мероприятий в рамках нацпроекта «Образование» было направлено почти 265 млн руб.

Также в 2023 году в Псковскую область поступило 5 новых школьных автобусов.

Кроме того, продолжалось строительство объектов со сроком сдачи в 2024 году:

– школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове;

– школы на 825 мест в Гдове;

– школы на 825 мест в Себеже;

– школы на 1000 мест в Пскове.

«Продолжилась реконструкция четырех школ в приграничных территориях. Срок сдачи также 2024 год. Проведены капремонты в 11 школах (на оборудование направлено 220 млн, на строительно-монтажные работы – 1,3 млрд)», - добавил губернатор.