О повышении доступности качественного образования проинформировал Михаил Ведерников

Что было сделано для повышения доступности качественного образования в Псковской области в 2023 году, проинформировал губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за прошлый год на сессии регионального парламента 5 июня.
Также в 2023 году в Псковскую область поступило 5 новых школьных автобусов.
Кроме того, продолжалось строительство объектов со сроком сдачи в 2024 году:
– школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове;
– школы на 825 мест в Гдове;
– школы на 825 мест в Себеже;
– школы на 1000 мест в Пскове.
«Продолжилась реконструкция четырех школ в приграничных территориях. Срок сдачи также 2024 год. Проведены капремонты в 11 школах (на оборудование направлено 220 млн, на строительно-монтажные работы – 1,3 млрд)», - добавил губернатор.