Общество

Почти 315 млн рублей направили на формирование комфортной городской среды в Псковской области в 2023 году

Почти 315 млн рублей направили на проект «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Осуществлено благоустройство более 40 общественных и дворовых территорий при плановом значении – 35. Приведена в порядок Соборная площадь и прилегающие улицы в Печорах. Срок реализации проекта – конец 2024 года, но все работы выполнены раньше срока», - отметил губернатор.

Еще один проект начал реализовываться в 2023 году – «Пушкинские Горы. Лукоморье» (объём средств – 80 млн рублей), добавил Михаил Ведерников.