Общество

Операторы инвестировали 7 млн рублей на установку новых вышек связи в Псковской области

В рамках федерального проекта УЦН 2.0 в Псковской области были установлены 22 базовые станции мобильной связи для малых населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дополнительно операторы инвестировали 7 млн на установку новых вышек с использованием областных налоговых льгот», - отметил Михаил Ведерников.

Итого: если в 2018 году в малых населённых пунктах области было 150 базовых станций, то к началу 2024 года их было уже 247. Охват этих вышек – порядка 26 тыс. абонентов, добавил губернатор.