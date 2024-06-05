Общество

Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности при проведении Дней Пушкинской поэзии

Безопасность граждан и правопорядок при проведении мероприятий в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры обеспечат сотрудники подразделений управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН «Кром» и вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией будут осуществлять патрулирование на территории музея-усадьбы «Михайловское».

Также к месту проведения культурных мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории Пушкиногорского района.