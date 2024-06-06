Общество

Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок

В этом году 6 июня, Пушкинский день России, отмечается под знаком 225-летия со дня рождения выдающегося поэта. На Псковщине с этой даты начинаются Дни пушкинской поэзии и русской культуры, эпицентром торжеств 8 июня станет поэтическая поляна в Михайловском. Накануне праздника Псковская Лента Новостей поговорила с главой Пушкиногорского района Оксаной Филипповой. Речь шла не только о подготовке к торжествам, но и о будничной жизни муниципалитета: приходящем в район газе, ремонте дорог и школ, ТОСах и об идущей прямо сейчас реконструкции на федеральные деньги парка с символичным названием «Лукоморье».

«Нелегко, мягко говоря»

- Оксана Владимировна, сказывается ли на хозяйственной деятельности района тот факт, что в начале июня каждого года в Михайловском проходит масштабный праздник? Понятно, что есть оргкомитет, есть Пушкинский заповедник. Вносит ли администрация района свой вклад? В чем он заключается в нынешнем году?

- Безусловно, юбилейные торжества, посвященные 225-летию Пушкина, накладывают на администрацию и всех жителей обязательства по подготовке нашего района к встрече большого числа гостей. Дело не только в работе, которую нужно проводить к мероприятиям. Идет ежедневный процесс, направленный на то, чтобы наш поселок — жемчужина Псковской области — выглядел чисто, ухоженно и благополучно. Но, конечно, в эти дни максимально подключены все службы для благоустройства и наведения порядка. Как раз сейчас, разговаривая с вами, нахожусь на улице и смотрю, как идут работы. Все, включая дорожников и коммунальщиков, нацелены на то, чтобы каждый уголок нашего прекрасного поселка привести в порядок.

Восстановленная линия освещения и новые фонари у гостиницы «Дружба» появились перед праздником.

У дороги на турбазу убрали валежник.

Обновленная лестница по дороге к Научно-культурному центру Пушкинского заповедника. Все это — только малая часть тех дел, которые пушкиногорцы успели сделать перед праздником.

В прошлом году проект реконструкции нашего парка «Лукоморье» стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Обновление парка обойдется в сумму более 80 миллионов рублей. Проводятся большие работы: делаются дорожки, освещение, сцена с габионом, скейт-парк с павильоном — много интересных объектов. К сожалению, в прошлом году наше городское поселение как заказчик расторгло контрактные отношения с предыдущим подрядчиком в связи с недобросовестностью исполнения и задержкой сроков, с вопросами к качеству работ. В этом году провели повторные конкурсные процедуры, определили нового подрядчика и надеемся, что в ближайшее время парк будет завершен и станет радовать как пушкиногорцев, так и гостей наших мест.

- В прошлом году завершился капремонт средней школы имени А.С. Пушкина, в этом — начался в школе искусств имени С.С. Гейченко. Тоже зачастую проблемный вопрос, подрядчики не всегда справляются со взятыми на себя обязательствами. С какими сложностями столкнулись Пушкинские Горы?

- С подрядчиками работать нелегко, мягко говоря. Хочется, чтобы все работали более ответственно и добросовестно. Капитальный ремонт средней школы мы провели в прошлом году в рамках программы модернизации системы школьного образования. Были вопросы, но ремонт мы завершили к 1 сентября. Работы проведены значимые, масштабные: замена системы теплоснабжения, замена электроосвещения, ремонт помещений.

В школе искусств.

С 1 апреля начались ремонтные работы в здании школы искусств в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В эту же программу попали еще два учреждения, это детский сад «Сказка» и районный Культурно-досуговый центр. В настоящее время работы идут. Боюсь спугнуть — пока к подрядчику нет критических вопросов. Мы надеемся, что как благополучно начали, так же добросовестно продолжат и завершат. И мы получим три социально значимых учреждения, которые посещают, пожалуй, все пушкиногорцы. По контракту, завершение работ намечено на февраль следующего года.

Находящийся в процессе ремонта детский сад «Сказка» в этом году отмечает 45-летие.

Первостепенные проблемы

- Изношенность систем и сетей ЖКХ — бич для всей страны, особенно в маленьких населенных пунктах. Как с этим обстоят дела в Пушкиногорском районе?

- Самая насущная для нас проблема, действительно. Наш губернатор Михаил Ведерников недавно, выступая в Совете Федерации, очень четко обозначил эту проблему так, как думаем о ней мы. Велик процент изношенности сетей, частые аварийные ситуации. В нашем районе вообще и в поселке в частности с наступлением весенне-летнего периода значительно увеличивается количество потребителей и нагрузка на сети, сконструированные еще в 60-е годы. Безусловно, современным нормам водопотребления они не соответствуют. Для нас это первостепенная проблема.

Водонапорную башню в Васильевском удалось отремонтировать на деньги, ыигранные местным ТОСом в областном конкурсе грантов.

Очень много у нас территорий, куда требуется немалое вложение финансовых средств для того, чтобы у людей постоянно была вода и была соответствующего качества — оно пока тоже оставляет желать лучшего. За счет муниципального бюджета и дополнительных средств из областной казны нам удалось решить проблему с водой в деревне Шевели, в поселке на улицах Пушкинской и Строителей. Сейчас на повестке дня улицы Михайлова, Восточная, Южная.

- Пушкиногорский район включен в программу социальной догазификации. Должно случиться событие, ожидаемое поколениями пушкиногорцев. Есть ли понимание по срокам, когда голубое топливо зайдет в муниципалитет?

- Понимание теперь уже ясное, и это не может не радоваться. В этом году под председательством губернатора состоялось несколько совещаний, на которых поднимался этот вопрос. Благодаря личной позиции Михаила Ведерникова принято решение, что газ в Пушкинские Горы должен прийти в этом году, то есть с опережением сроков, обозначенных в программе догазификации. Часть работ уже запроектирована, часть на стадии проекта. Главное, трубы уже на практике двигаются по территории района.

Газопровод-отвод на поселок запроектирован, трубы закуплены.

На прошлой неделе состоялось совещание у вице-губернатора Игоря Шатурного с участием представителей нашей тепловой ресурсоснабжающей организации. Четко обозначена задача: рассчитать экономику процесса перевода на газ нашей центральной котельной и всех остальных котельных в районе.

- Насколько активно в районе движется ремонт дорожной сети? Что сделано за последнее время, какие проблемные точки пока не удалось закрыть?

- Если вернуться к вопросу подготовки к празднованию юбилейных торжеств, мы все наши муниципальные дороги, которые планировали отремонтировать в этом году — это улица Тригорская в Пушкинских Горах, дорога в селе Велье — отремонтировали до праздника. Региональные дороги тоже в работе, поэтому все обязательства будут выполнены.

Укладка асфальта на улице Юбилейной в Велье.

Безусловно, существует еще множество дорог, которые требуют внимания. При планировании бюджета на будущий год будем обращаться в областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству с обоснованием необходимости ремонта уже других дорог регионального значения.

Особая ответственность

- В Псковской области ширится движение территориальных общественных самоуправлений, через областной конкурс ТОСы получают финансирование на реализацию своих проектов. Какие улучшения окружающей действительности жителям Пушкиногорского района уже удалось произвести благодаря этому инструменту?

- Один пример. Активно идет ремонт сельских домов культуры. Например, в здании Исской основной школы располагается сельский ДК. В прошлом году ТОС «Исса» стал победителем конкурса грантовой поддержки, в ДК выполнены ремонтные работы: заменены окна, построено крыльцо. В этом году уже сама жизнь требовала того, чтобы мы продолжили. ТОСовцы вновь выиграли, работы по улучшению Дома культуры будут продолжены. Все выполнимо, главное обосновать свой запрос.

В ДК села Велье появилась «Тайная комната»: бывшая кинобудка стала санузлом, которого здесь никогда не было.

ТОСы — это серьезный и значимый инструмент, за счет которого мы на вопросы муниципального значения можем находить ответы за региональные деньги. Детские и спортивные площадки, освещение, контейнерные площадки, вода — множество проблем можно решить за счет этого механизма. У нас есть активные ТОСовцы, которые ежегодно пишут проекты, и они становятся победителями регионального уровня. Этот год не стал исключением. Хотелось бы пожелать пушкиногорцам более активно включаться в движение, потому что польза очевидна.

- Во время празднования 200-летия Пушкина в 1999-м году тогдашний глава района Александр Жуков в федеральном эфире произнес запомнившиеся многим слова: «Пушкин — наш поилец и кормилец!» Актуальны ли они сегодня? Насколько сильно на развитие района, на жизнь пушкиногорцев влияет тот факт, что здесь находятся объекты, знаковые для, без преувеличения, каждого россиянина?

- Район, действительно, овеян гением Пушкина, его имя значимо не только для района — для страны и мира. Мы, живущие здесь, с любовью и уважением относимся к наследию Александра Сергеевича. Думаю, слишком громко было бы сказать, что он — наш поилец и кормилец. Мы выполняем свои профессиональные задачи. При всем уважении к имени первого поэта России: есть много видов деятельности, развивающих территорию и не связанных с этой особенностью поселка. Но мы осознаем ответственность, жить и трудиться в прославленном уголке России, и прикладываем все усилия, чтобы с каждым днем он становился краше и лучше.

Беседовала Юлия Магера