Общество

Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня

В Псковской области с 7 июня отменят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Такой режим действовал с 28 мая и предусматривал запрет на посещение лесов (Бежаницкое, Великолукское, Гдовское, Невельское, Опочецкое, Порховское, Печорское, Плюсское, Псковское, Себежское, Струго-Красненское лесничества) и въезд в эти леса транспортных средств, за исключением оговоренных в постановлении случаев.

Категорически запрещалось разведение костров, ведение пожароопасных работ в лесах, а также на прилегающих к ним территориях.