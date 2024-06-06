Общество

Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина

Цветы возложили к могиле поэта Александра Пушкина на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря 6 июня в честь 225-летия поэта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Память поэта почтили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, митрополиты Тихон и Арсений, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сенатор Алексей Наумец, директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич, народный артист России Сергей Безруков.

Кроме того, цветы возложили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, глава города Пскова Борис Елкин, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и другие официальные лица, а также жители и гости Пушкинских Гор.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в этом году в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня.