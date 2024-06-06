Общество

Обращения по поводу укусов мошек участились в псковском кожвендиспансере

С наступлением жаркой погоды увеличилось количество обращений с укусами мошек в Кожно-венерологический диспансер Псковской области. Больше всего пациентов из Пыталовского, Стругокрасненского муниципальных округов и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Высыпания могут быть на различных частях тела, зуд либо приступообразный либо постоянный, высыпания внешне пугающие и выглядят как пятна багрового цвета с синюшным оттенком. Такой багровый оттенок связан с повреждением мелких капилляров - мошка прокусывает кожу и сосуд и кровь разливается под по кожей, а в центре пятна, если присмотреться, иметься корочка или дефект от укуса, - рассказала о последствиях и первой помощи при укусах мошек врач-дерматовенеролог Регина Корнилова.

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При укусе необходимо принять следующие меры:

исключить ванны, бани, сауны и водоемы до разрешения кожных высыпаний;

начать прием антигистаминных препаратов (у большинства они есть в домашних аптечках);

обработать кожу любым антисептиком (хлоргексидин, мирамистин), на особо зудящие места применить примочку с теми же растворами в течении 15 мин;

пятна смазать раствором фукорцина, он универсальный при многих кожных заболеваниях, и сверху нанести гормональную мазь с антибиотиком.

«Такую самопомощь вы можете себе оказать в первые 2-3 дня до посещения доктора», - пояснили в комитете.