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Голодные и злые: гнус атакует псковичей

Жителей Псковской области, богатой водоёмами, не удивишь обилием гнуса в летний сезон. Однако в этом году кровососы активизировались раньше обычного и в небывалых количествах. Полчища назойливых насекомых донимают дачников, жителей частного сектора и отдыхающих на природе, залетают в городские квартиры и доставляют массу неудобств.

Псковская Лента Новостей выяснила, с чем связано обилие мошки и комаров в текущем сезоне, какие заболевания они могут переносить, и как спастись от мелких вампиров.

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«Антикомарином» в три слоя

Жалобы на насекомых поступают из разных районов Псковской области. Для многих людей выход в огород или самый обычный поход в магазин приравниваются к появлению огромных зудящих волдырей на коже. От мошек и комаров порой не спасает даже обработка тела и одежды репеллентами.

«Их как-то больше, чем обычно, в шортах по участку можно пройтись, только если "антикомарином" в три слоя залиться. Мне кажется, комары есть везде. В тени и сырости их очень много, голодных и злых. Я встречала на озёрах вдоль гдовской трассы, на берегу Чудского, в районе Серёдки тоже много», - поделилась псковичка Елена, проживающая в частном секторе и регулярно выезжающая на природу. На улице она с переменным успехом спасается репеллентами, дома вставляет в розетку фумигатор.

«У нас тоже комары. С утра на работу, вечером домой - всегда одно и то же: они облепляют полностью и кусаются так, что укусы раздуваются и чешутся ещё очень долго. Мне кажется, что в таком количестве их не было раньше», - поддержала предыдущего оратора жительница Порховского района Полина. Она также использует репелленты перед выходом на улицу, но помогают они слабо - насекомые всё равно летают вокруг и противно жужжат. За час, проведённый на свежем воздухе, можно успеть накачать руки, отмахиваясь от надоедливых кровососущих. «У меня уже фантомный писк в ушах. Пошла гулять в частный сектор, подошла к подруге, а вокруг неё прям рой комаров. Через дорогу её муж косил траву, в костюме космонавта, потому что мошка жрёт нещадно», - добавила наша собеседница.

Дачники по всему региону сетуют именно на мошек. «В воскресенье на даче просто съели. Причем не комары, а микромухи, от укусов которых появляются опухоли по 5 см. Все ноги в шишках, и репелленты на них не действуют. Я в парнике полола, выдернула куст - оттуда туча. Первый раз в жизни прыскала репеллентами траву. Лучше б это были комары», - безуспешно борется с гнусом на участке псковичка Юлия. Она заметила, что мошки были и раньше, но не в таком количестве, и поднимались от земли только в одном месте.

Аналогичная проблема у дачницы Татьяны из Порховского района: каждый проведённый в огороде день завершается сильнейшими опухолями на руках и ногах. От мошкары не спасают ни репелленты, ни одежда. Единственный способ защитить хотя бы лицо - шляпа «пчеловода» с москитной сеткой.

Результат пребывания на даче

Не припоминает такого обилия кровососущих и великолучанка Анна, которая любит отдыхать вместе с мужем на природе. «В этом году просто ужас какой-то. Вечером вышли в озеро на лодке - одолели мошки, на берегу к ним прибавился рой комаров. Нас чуть не унесли в буквальном смысле. Первый раз в жизни я предпочла смотреть на закат из палатки, а не сидя у костра - в закрытом пространстве их хоть перебить или вытравить можно. Вернулись домой искусанные и распухшие», - вспомнила она недавний выезд за город.

Загрызли насмерть

От кровососов страдают не только люди, но и животные. Причём последние порой гибнут от укусов. Так, пару недель назад в личном подсобном хозяйстве на окраине Пушкинских Гор из-за атаки мошек скончалась корова.

«Симулидотоксикоз (токсико-аллергическое заболевание человека и животных, вызываемое укусами мошек, - прим. ред.) случается обычно в весенний период, когда мошки распространены повсеместно, они нападают на животных. Когда корова пришла с поля, было всё нормально, потом развился анафилактический шок. Утром увидели, что корова заболела, но было уже поздно», - рассказал о подробностях инцидента председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

Он уточнил, что, атакуя животное, мошки проникают в уши, глаза и дыхательные пути, в результате чего начинается аллергическая реакция, отеки, одышка, анафилактический шок. Особенно опасный период - с мая по июнь.

Фото из архива ПЛН

Аналогичные случаи ранее фиксировались и в других регионах. К примеру, в 2013 году мошкара закусала насмерть быка, который пасся вблизи водоёма в Кировской области. В мае того же года в Воронежской области в результате атаки мошек пали три десятка месячных цыплят-бройлеров. В 2021 году в одном из сёл в Ульяновской области от чёрной таёжной мошки погибли девять коров.

К слову, мошка нападает не только на домашних животных. Она паразитирует и на диких. В сети встречаются упоминания о том, что кровососы способны загрызть до смерти оленей и лосей, увязнувших в болотах. Звери могут гибнуть от анафилактического шока и в результате закупоривания дыхательных путей насекомыми.

При своевременном обращении к специалистам животных, пострадавших от атаки насекомых, как правило, выхаживают. Но лучшее решение (которое применимо как для животных, так и для людей) - это профилактика, заключающаяся в использовании защитных средств.

«Лечение есть, но лучше - профилактика, можно использовать репелленты. Лучше брать отпугивающие препараты на основе гвоздичного масла или чайного дерева. Есть и репелленты химического синтеза. В целом в ветеринарных аптеках предложат, сейчас есть множество средств. Можно обработать как животное, так и помещение», - посоветовал фермерам, которые держат крупный рогатый скот, Валерий Удалов.

Также он рекомендовал обратить внимание на время выпаса и не выгонять коров на пастбище в заболоченных, низменных и заросших кустарником местах.

«Букет» заболеваний

Для человека укусы насекомых, если только те не являются переносчиками опасных заболеваний, не так опасны, как для животных. Хотя в 2023 году соцсети пестрили сообщениями о том, как мошки едва не съели заживо мужчину в Красноярском крае. Герой той истории отправился в лес по грибы-ягоды и в какой-то момент решил покемарить под ближайшим деревом. Проснувшись, он не обнаружил на теле живого места.

Заживающее место укуса мошки

Укусы насекомых весьма болезненны, особенно, если они многочисленные, и раздражают в прямом смысле слова: слюна кровососов вызывает зуд, жжение, воспаление кожи или аллергические реакции разной степени, в зависимости от особенностей организма. Тяжелее всего приходится аллергикам и людям, которые не в силах перебороть зуд - расчёс места прокуса может аукнуться тяжёлыми последствиями в виде занесённой инфекции.

В большинстве случаев боли, отечность, покраснение и зуд проходят через несколько дней, если человек сам не усугубит ситуацию. Помните: как бы сильно ни чесалось, чесать нельзя!

Кроме того, гнусы могут быть переносчиками целого ряда неприятных болезней. Комары - малярии и арбовирусных инфекций, слепни - туляремии, мокрецы - арбовирусных инфекций, мошки вызывают токсико-аллергическое заболевание, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Случаи заболеваний, которые массово передаются насекомыми, в нашей стране единичны и фиксируются редко. К примеру, последние 5 фактов заражения людей туляремией были зарегистрированы в Псковском и Себежском районах в 1999 году. В 2010 году аналогичный диагноз поставили жителю Санкт-Петербурга, который прибыл в Пустошкинский район. Завозных случаев заболевания малярией за последнее время также не было.

Как понять, что после укуса нужно обратиться к врачу? На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков: «Важно понимать, что болезни, распространяемые комарами, в организме человека возникают не сразу. Для их развития нужны дни, реже - недели. Всё же, что случается через минуты или часы после укусов - не имеет к этому вопросу никакого отношения. Основной симптом, при котором нужно обращаться к врачу - лихорадка через несколько дней после укуса. Также насторожить должны выраженные изменения в местах укусов: нагноения, изменения кожи, появление язв и отделяемого из ранок. К тревожным симптомам можно отнести и увеличение регионарных лимфатических узлов, появление сыпи через несколько дней после укусов».

Последствия укуса мошки: зуд, припухлость и покраснение кожного покрова

Специалист уточнил, что для большей части возбудителей инфекций, передающихся через укус комаров, нужно тепло. Поэтому, чем южнее обитают комары, тем больше вариантов «заразы» они могут передать. Например, дирофиляриоз встречается чаще на юге: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Гораздо реже случаи регистрируются на территориях с умеренным климатом - Московская, Рязанская, Липецкая области, регионы Урала и Сибири.

Причина в половодье

В целях предотвращения завоза и распространения малярии и других арбовирусных инфекций Роспотребнадзор проводит широкий комплекс мероприятий. В частности, россиян, путешествующих в неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны, информируют о рисках заражения себя и окружающих, о необходимых мерах профилактики. На особом контроле те, кто после возвращения обращается к врачу.

А в целях снижения количества членистоногих на территории России в населенных пунктах ведутся благоустройство и мониторинг санитарного состояния, осушение подвалов, покос травы, ликвидация больших луж, акарицидная и ларвицидная обработки.

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В управлении Роспотребнадзора заметили, что в текущем году в большинстве регионов России, в том числе и в Псковской области, численность комаров и мошек превышает средний уровень многолетних наблюдений. «Это связано с тем, что паводок в этом году был довольно продолжительный по времени (мы не говорим о территориях, где фиксировалось стремительное повышение уровня воды и затопление территорий, там ситуация другая), таяние снега произошло быстро в связи с тёплым апрелем. Понижение уровня воды происходило постепенно, резких колебаний не отмечалось, что при наличии высоких средних температур в конце апреля и мая создало благоприятные условия для выживания и выплода личинок. Также причину этого энтомологи связывают с изменением климата, когда зима становится теплее, а лето холоднее, появляется обилие половодья и долго сохраняемая влажность почвы», - рассказали в ведомстве. Специалисты подчеркнули, что все виды комара - существа кочевые и постоянно ищут места с большим количеством влаги и тепла, ибо этого требует личинка.

С ранним и обильным паводком, а также установившейся летней погодой связывает обилие кровососов и доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и биомедицины ПсковГУ Владимир Прокофьев. Причём, по его наблюдениям, в этом году в регионе много не только комаров и мошки, но и клещей.

«Скорее всего, сложились хорошие условия для их размножения. В предыдущие зимы не было столько снега, как минувшей. Воды много, к примеру, река Великая в Пскове до сих пор полноводная. К тому же, на улице стало тепло, вода прогревается быстро, это стимулировало окукливание личинок и вылет комаров. Возможно, их даже не столько много, сколько они рано появились в таком количестве», - пояснил Владимир Прокофьев.

Однако ранний вылет не говорит о том, что кровососы скоро исчезнут: мест для выплода хоть отбавляй. Специалист напомнил, что ранее многие водоёмы быстро пересыхали, и личинки погибали, а сейчас много открытых водных участков, где уже отложены яйца. Происходит выплод, вылетают комары, которые снова откладывают яйца, те созревают и далее по кругу.

Способы защиты

А вот пик численности мошкары, который был в мае, уже на исходе, уверены в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. При уменьшении влажности земли количество мошек должно резко снизиться. Но это не значит, что кровососы вовсе пропадут. Их последующие генерации, не столь многочисленные, останутся с нами вплоть до сентября.

«Комары активнее всего утром и вечером. Самки определяют жертву по запаху и зрительно, причём за кровью они готовы лететь на три и более километров от места, где будут плодиться. Мошки же, наоборот, нападают только днем. Но отек и боль от их укусов гораздо больше, чем от комариных. Нападая, мошка буквально выгрызает челюстями плоть и впрыскивает слюну, вызывающую кровотечение. Комары же действуют ювелирно - прокалывают кожу хоботком», - напомнили в управлении об отличиях членистоногих.

Меры защиты от их укусов известны всем жителям Псковской области с детства, так как гнус - это ежегодное сезонное природное явление в наших широтах. Вот некоторые из них:

носить одежду, максимально прикрывающую тело, обязательно светлого цвета - темный очень привлекателен для кровососов;

во время отдыха на природе защищать себя пологами-палатками из марли;

использовать средства, отпугивающие насекомых, но делать это четко по инструкции. Не стоит применять репелленты для защиты детей, если производитель не указал возраст разрешённого использования. Для малышей существуют специальные детские средства;

проветривать помещение в темноте, так как кровососущие насекомые любят электрический свет

держать закрытыми окна и двери, если на них нет защитных сеток.

В Роспотребнадзоре добавили, что фумигаторы больше подходят как разовый метод быстрого уничтожения комаров, так как выделяющиеся вещества могут негативно влиять на аквариумных рыбок, домашних животных (например, пиретроиды токсичны для кошек), а при частом и длительном применении - и на людей. Данное приспособление нельзя включать на целую ночь в непроветриваемой комнате, особенно, если в ней находятся дети.

В ведомстве советуют обратить внимание на народные средства борьбы с насекомыми: к примеру, комары не любят ароматы гвоздики, ромашки, лаванды, полыни, герани, пижмы, можжевельника, камфорного масла.

Изображение с сайта freepik.com

Отдельные рекомендации есть для дачников и жителей частного сектора. Так, владельцам участков стоит ликвидировать все возможные места с застоями воды, регулярно косить траву, убирать влажный мусор и накрывать компостные ямы, где происходит выплод мошки. А также не забывать о бочках для дождевой воды, которые являются прекрасным местом для личинок комаров.

«В одной бочке может развиваться несколько сотен личинок. Проверить их наличие в бочке можно, зачерпнув воду из нее белой посудой, на фоне которой всё будет очень хорошо видно», - описали простой способ в Роспотребнадзоре и рекомендовали закрывать все ёмкости на приусадебных участках противомоскитными сетками, чтобы не допустить размножения кровососущих. Также можно добавить в бочку 4-5 столовых ложек растительного масла, которое создаст плёнку на поверхности воды. Это не позволит личинкам получать кислород, а ножки комаров увязнут в тяжелой маслянистой пленке, и насекомые утонут, не успев отложить яйца. Тонкий слой растительного масла не окажет негативного воздействия на растения, которые поливаются дождевой водой из данной бочки, заверили специалисты.

Комары, мошки и прочая жужжащая живность являются неизменными спутниками тёплых погожих дней. Возможно, пик численности некоторых кровососов уже позади, но окончательно они пропадут только с первыми холодами. Так что на ближайшие месяцы придётся запастись терпением, репеллентами и москитными шляпами.

Ульяна Лаблюк