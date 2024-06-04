Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
творог правда и мифы
дело ФАПное
Господин Рейтингомер
ПЭМЗ ищет сотрудников
ковать кадры пока горячо
экзотика агротуризм
топ заведений для выпускников
кадры решают всё
ENERGY кешбэк-игра
на пороге перезагрузки
выход есть профилактика суицида
михайловское 60 тысяч гостей
Кабельный потенциал
где в Пскове получить права
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё Общество 04.06.2024 09:502 Фотофакт: Продолжается монтаж нового колеса обозрения в Пскове 04.06.2024 16:000 Голодные и злые: гнус атакует псковичей 04.06.2024 15:360 Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ 04.06.2024 14:030 Предприятия Великих Лук решили поддержать первый Молодежный образовательный форум «Воздух» 04.06.2024 13:510 Изменение мер поддержки для родителей тройни рассмотрел профильный комитет Собрания  04.06.2024 13:150 Финансовую поддержку беременных и кормящих матерей обсудил социальный комитет Собрания 
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0114 Фонтаносрач 29.05.2024 10:003 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Голодные и злые: гнус атакует псковичей

04.06.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Жителей Псковской области, богатой водоёмами, не удивишь обилием гнуса в летний сезон. Однако в этом году кровососы активизировались раньше обычного и в небывалых количествах. Полчища назойливых насекомых донимают дачников, жителей частного сектора и отдыхающих на природе, залетают в городские квартиры и доставляют массу неудобств.

Псковская Лента Новостей выяснила, с чем связано обилие мошки и комаров в текущем сезоне, какие заболевания они могут переносить, и как спастись от мелких вампиров.

 

Изображение с сайта freepik.com

«Антикомарином» в три слоя

Жалобы на насекомых поступают из разных районов Псковской области. Для многих людей выход в огород или самый обычный поход в магазин приравниваются к появлению огромных зудящих волдырей на коже. От мошек и комаров порой не спасает даже обработка тела и одежды репеллентами.

«Их как-то больше, чем обычно, в шортах по участку можно пройтись, только если "антикомарином" в три слоя залиться. Мне кажется, комары есть везде. В тени и сырости их очень много, голодных и злых. Я встречала на озёрах вдоль гдовской трассы, на берегу Чудского, в районе Серёдки тоже много», - поделилась псковичка Елена, проживающая в частном секторе и регулярно выезжающая на природу. На улице она с переменным успехом спасается репеллентами, дома вставляет в розетку фумигатор.

«У нас тоже комары. С утра на работу, вечером домой - всегда одно и то же: они облепляют полностью и кусаются так, что укусы раздуваются и чешутся ещё очень долго. Мне кажется, что в таком количестве их не было раньше», - поддержала предыдущего оратора жительница Порховского района Полина. Она также использует репелленты перед выходом на улицу, но помогают они слабо - насекомые всё равно летают вокруг и противно жужжат. За час, проведённый на свежем воздухе, можно успеть накачать руки, отмахиваясь от надоедливых кровососущих. «У меня уже фантомный писк в ушах. Пошла гулять в частный сектор, подошла к подруге, а вокруг неё прям рой комаров. Через дорогу её муж косил траву, в костюме космонавта, потому что мошка жрёт нещадно», - добавила наша собеседница.

Дачники по всему региону сетуют именно на мошек. «В воскресенье на даче просто съели. Причем не комары, а микромухи, от укусов которых появляются опухоли по 5 см. Все ноги в шишках, и репелленты на них не действуют. Я в парнике полола, выдернула куст - оттуда туча. Первый раз в жизни прыскала репеллентами траву. Лучше б это были комары», - безуспешно борется с гнусом на участке псковичка Юлия. Она заметила, что мошки были и раньше, но не в таком количестве, и поднимались от земли только в одном месте.

Аналогичная проблема у дачницы Татьяны из Порховского района: каждый проведённый в огороде день завершается сильнейшими опухолями на руках и ногах. От мошкары не спасают ни репелленты, ни одежда. Единственный способ защитить хотя бы лицо - шляпа «пчеловода» с москитной сеткой.

Результат пребывания на даче

Не припоминает такого обилия кровососущих и великолучанка Анна, которая любит отдыхать вместе с мужем на природе. «В этом году просто ужас какой-то. Вечером вышли в озеро на лодке - одолели мошки, на берегу к ним прибавился рой комаров. Нас чуть не унесли в буквальном смысле. Первый раз в жизни я предпочла смотреть на закат из палатки, а не сидя у костра - в закрытом пространстве их хоть перебить или вытравить можно. Вернулись домой искусанные и распухшие», - вспомнила она недавний выезд за город.

Загрызли насмерть

От кровососов страдают не только люди, но и животные. Причём последние порой гибнут от укусов. Так, пару недель назад в личном подсобном хозяйстве на окраине Пушкинских Гор из-за атаки мошек скончалась корова.

«Симулидотоксикоз (токсико-аллергическое заболевание человека и животных, вызываемое укусами мошек, - прим. ред.) случается обычно в весенний период, когда мошки распространены повсеместно, они нападают на животных. Когда корова пришла с поля, было всё нормально, потом развился анафилактический шок. Утром увидели, что корова заболела, но было уже поздно», - рассказал о подробностях инцидента председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

Он уточнил, что, атакуя животное, мошки проникают в уши, глаза и дыхательные пути, в результате чего начинается аллергическая реакция, отеки, одышка, анафилактический шок. Особенно опасный период - с мая по июнь.

Фото из архива ПЛН

Аналогичные случаи ранее фиксировались и в других регионах. К примеру, в 2013 году мошкара закусала насмерть быка, который пасся вблизи водоёма в Кировской области. В мае того же года в Воронежской области в результате атаки мошек пали три десятка месячных цыплят-бройлеров. В 2021 году в одном из сёл в Ульяновской области от чёрной таёжной мошки погибли девять коров.

К слову, мошка нападает не только на домашних животных. Она паразитирует и на диких. В сети встречаются упоминания о том, что кровососы способны загрызть до смерти оленей и лосей, увязнувших в болотах. Звери могут гибнуть от анафилактического шока и в результате закупоривания дыхательных путей насекомыми.

При своевременном обращении к специалистам животных, пострадавших от атаки насекомых, как правило, выхаживают. Но лучшее решение (которое применимо как для животных, так и для людей) - это профилактика, заключающаяся в использовании защитных средств.

«Лечение есть, но лучше - профилактика, можно использовать репелленты. Лучше брать отпугивающие препараты на основе гвоздичного масла или чайного дерева. Есть и репелленты химического синтеза. В целом в ветеринарных аптеках предложат, сейчас есть множество средств. Можно обработать как животное, так и помещение», - посоветовал фермерам, которые держат крупный рогатый скот, Валерий Удалов.

Также он рекомендовал обратить внимание на время выпаса и не выгонять коров на пастбище в заболоченных, низменных и заросших кустарником местах.

«Букет» заболеваний

Для человека укусы насекомых, если только те не являются переносчиками опасных заболеваний, не так опасны, как для животных. Хотя в 2023 году соцсети пестрили сообщениями о том, как мошки едва не съели заживо мужчину в Красноярском крае. Герой той истории отправился в лес по грибы-ягоды и в какой-то момент решил покемарить под ближайшим деревом. Проснувшись, он не обнаружил на теле живого места.

Заживающее место укуса мошки

Укусы насекомых весьма болезненны, особенно, если они многочисленные, и раздражают в прямом смысле слова: слюна кровососов вызывает зуд, жжение, воспаление кожи или аллергические реакции разной степени, в зависимости от особенностей организма. Тяжелее всего приходится аллергикам и людям, которые не в силах перебороть зуд - расчёс места прокуса может аукнуться тяжёлыми последствиями в виде занесённой инфекции.

В большинстве случаев боли, отечность, покраснение и зуд проходят через несколько дней, если человек сам не усугубит ситуацию. Помните: как бы сильно ни чесалось, чесать нельзя!

Кроме того, гнусы могут быть переносчиками целого ряда неприятных болезней. Комары - малярии и арбовирусных инфекций, слепни - туляремии, мокрецы - арбовирусных инфекций, мошки вызывают токсико-аллергическое заболевание, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Случаи заболеваний, которые массово передаются насекомыми, в нашей стране единичны и фиксируются редко. К примеру, последние 5 фактов заражения людей туляремией были зарегистрированы в Псковском и Себежском районах в 1999 году. В 2010 году аналогичный диагноз поставили жителю Санкт-Петербурга, который прибыл в Пустошкинский район. Завозных случаев заболевания малярией за последнее время также не было.

Как понять, что после укуса нужно обратиться к врачу? На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков: «Важно понимать, что болезни, распространяемые комарами, в организме человека возникают не сразу. Для их развития нужны дни, реже - недели. Всё же, что случается через минуты или часы после укусов - не имеет к этому вопросу никакого отношения. Основной симптом, при котором нужно обращаться к врачу - лихорадка через несколько дней после укуса. Также насторожить должны выраженные изменения в местах укусов: нагноения, изменения кожи, появление язв и отделяемого из ранок. К тревожным симптомам можно отнести и увеличение регионарных лимфатических узлов, появление сыпи через несколько дней после укусов».

Последствия укуса мошки: зуд, припухлость и покраснение кожного покрова

Специалист уточнил, что для большей части возбудителей инфекций, передающихся через укус комаров, нужно тепло. Поэтому, чем южнее обитают комары, тем больше вариантов «заразы» они могут передать. Например, дирофиляриоз встречается чаще на юге: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край. Гораздо реже случаи регистрируются на территориях с умеренным климатом - Московская, Рязанская, Липецкая области, регионы Урала и Сибири.

Причина в половодье

В целях предотвращения завоза и распространения малярии и других арбовирусных инфекций Роспотребнадзор проводит широкий комплекс мероприятий. В частности, россиян, путешествующих в неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны, информируют о рисках заражения себя и окружающих, о необходимых мерах профилактики. На особом контроле те, кто после возвращения обращается к врачу.

А в целях снижения количества членистоногих на территории России в населенных пунктах ведутся благоустройство и мониторинг санитарного состояния, осушение подвалов, покос травы, ликвидация больших луж, акарицидная и ларвицидная обработки.

В управлении Роспотребнадзора заметили, что в текущем году в большинстве регионов России, в том числе и в Псковской области, численность комаров и мошек превышает средний уровень многолетних наблюдений. «Это связано с тем, что паводок в этом году был довольно продолжительный по времени (мы не говорим о территориях, где фиксировалось стремительное повышение уровня воды и затопление территорий, там ситуация другая), таяние снега произошло быстро в связи с тёплым апрелем. Понижение уровня воды происходило постепенно, резких колебаний не отмечалось, что при наличии высоких средних температур в конце апреля и мая создало благоприятные условия для выживания и выплода личинок. Также причину этого энтомологи связывают с изменением климата, когда зима становится теплее, а лето холоднее, появляется обилие половодья и долго сохраняемая влажность почвы», - рассказали в ведомстве. Специалисты подчеркнули, что все виды комара - существа кочевые и постоянно ищут места с большим количеством влаги и тепла, ибо этого требует личинка.

С ранним и обильным паводком, а также установившейся летней погодой связывает обилие кровососов и доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и биомедицины ПсковГУ Владимир Прокофьев. Причём, по его наблюдениям, в этом году в регионе много не только комаров и мошки, но и клещей.

«Скорее всего, сложились хорошие условия для их размножения. В предыдущие зимы не было столько снега, как минувшей. Воды много, к примеру, река Великая в Пскове до сих пор полноводная. К тому же, на улице стало тепло, вода прогревается быстро, это стимулировало окукливание личинок и вылет комаров. Возможно, их даже не столько много, сколько они рано появились в таком количестве», - пояснил Владимир Прокофьев.

Однако ранний вылет не говорит о том, что кровососы скоро исчезнут: мест для выплода хоть отбавляй. Специалист напомнил, что ранее многие водоёмы быстро пересыхали, и личинки погибали, а сейчас много открытых водных участков, где уже отложены яйца. Происходит выплод, вылетают комары, которые снова откладывают яйца, те созревают и далее по кругу.

Способы защиты

А вот пик численности мошкары, который был в мае, уже на исходе, уверены в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. При уменьшении влажности земли количество мошек должно резко снизиться. Но это не значит, что кровососы вовсе пропадут. Их последующие генерации, не столь многочисленные, останутся с нами вплоть до сентября.

«Комары активнее всего утром и вечером. Самки определяют жертву по запаху и зрительно, причём за кровью они готовы лететь на три и более километров от места, где будут плодиться. Мошки же, наоборот, нападают только днем. Но отек и боль от их укусов гораздо больше, чем от комариных. Нападая, мошка буквально выгрызает челюстями плоть и впрыскивает слюну, вызывающую кровотечение. Комары же действуют ювелирно - прокалывают кожу хоботком», - напомнили в управлении об отличиях членистоногих.

Меры защиты от их укусов известны всем жителям Псковской области с детства, так как гнус - это ежегодное сезонное природное явление в наших широтах. Вот некоторые из них:

  • носить одежду, максимально прикрывающую тело, обязательно светлого цвета - темный очень привлекателен для кровососов;
  • во время отдыха на природе защищать себя пологами-палатками из марли;
  • использовать средства, отпугивающие насекомых, но делать это четко по инструкции. Не стоит применять репелленты для защиты детей, если производитель не указал возраст разрешённого использования. Для малышей существуют специальные детские средства;
  • проветривать помещение в темноте, так как кровососущие насекомые любят электрический свет
  • держать закрытыми окна и двери, если на них нет защитных сеток.
В Роспотребнадзоре добавили, что фумигаторы больше подходят как разовый метод быстрого уничтожения комаров, так как выделяющиеся вещества могут негативно влиять на аквариумных рыбок, домашних животных (например, пиретроиды токсичны для кошек), а при частом и длительном применении - и на людей. Данное приспособление нельзя включать на целую ночь в непроветриваемой комнате, особенно, если в ней находятся дети.

В ведомстве советуют обратить внимание на народные средства борьбы с насекомыми: к примеру, комары не любят ароматы гвоздики, ромашки, лаванды, полыни, герани, пижмы, можжевельника, камфорного масла.

Изображение с сайта freepik.com

Отдельные рекомендации есть для дачников и жителей частного сектора. Так, владельцам участков стоит ликвидировать все возможные места с застоями воды, регулярно косить траву, убирать влажный мусор и накрывать компостные ямы, где происходит выплод мошки. А также не забывать о бочках для дождевой воды, которые являются прекрасным местом для личинок комаров.

«В одной бочке может развиваться несколько сотен личинок. Проверить их наличие в бочке можно, зачерпнув воду из нее белой посудой, на фоне которой всё будет очень хорошо видно», - описали простой способ в Роспотребнадзоре и рекомендовали закрывать все ёмкости на приусадебных участках противомоскитными сетками, чтобы не допустить размножения кровососущих. Также можно добавить в бочку 4-5 столовых ложек растительного масла, которое создаст плёнку на поверхности воды. Это не позволит личинкам получать кислород, а ножки комаров увязнут в тяжелой маслянистой пленке, и насекомые утонут, не успев отложить яйца. Тонкий слой растительного масла не окажет негативного воздействия на растения, которые поливаются дождевой водой из данной бочки, заверили специалисты.

Комары, мошки и прочая жужжащая живность являются неизменными спутниками тёплых погожих дней. Возможно, пик численности некоторых кровососов уже позади, но окончательно они пропадут только с первыми холодами. Так что на ближайшие месяцы придётся запастись терпением, репеллентами и москитными шляпами.

Ульяна Лаблюк

Теги: #лето #дача #насекомые #комары #мошки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 74 человека
04.06.2024, 16:500 Более 200 млн рулей выделено на ремонт детской школы искусств в Пушкинских Горах 04.06.2024, 16:470 «Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса. ВИДЕО 04.06.2024, 16:350 Поликарбонат на подземных пешеходных переходах заменили в Великих Луках 04.06.2024, 16:320 «Эхономика»: Об инвестиционном потенциале Псковской области. ВИДЕО
04.06.2024, 16:280 Первая смена летних школьных лагерей открылась во Дворе Постникова 04.06.2024, 16:250 Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга. ВИДЕО 04.06.2024, 16:230 Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 16:130 Выставку о красоте, повенчанной с пользой, открыл в Великих Луках Пушкинский заповедник
04.06.2024, 16:040 Прогулки на судне «Иния» в Псковской области хотят начать в сезоне-2024 04.06.2024, 16:000 Голодные и злые: гнус атакует псковичей 04.06.2024, 15:540 Фестиваль-марафон под руководством Надежды Бабкиной пройдет на Псковщине 04.06.2024, 15:400 Марина Егорова: Увеличение турпотока в Псковской области диктует новые задачи
04.06.2024, 15:360 Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ 04.06.2024, 15:262 Первый авиарейс Псков — Махачкала отправится 27 июня 04.06.2024, 15:170 Новые избирательные нормы рассмотрел комитет по законодательству и МСУ 04.06.2024, 15:050 «Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса
04.06.2024, 14:480 Пропавшую в апреле 26-летнюю великолучанку нашли погибшей 04.06.2024, 14:460 Около пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с аферистами 04.06.2024, 14:391 «Единая Россия» продолжит реализацию проектов Турчака - Александр Козловский  04.06.2024, 14:320 Круглый стол о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО
04.06.2024, 14:310 Фестиваль спорта и музыки пройдет в Пскове 04.06.2024, 14:224 Турчак назначен врио главы Республики Алтай 04.06.2024, 14:190 Сроки рассмотрения обращений Фонда инвестразвития сокращены в три раза - Екатерина Ершова 04.06.2024, 14:110 «На передовой всегда и во всех смыслах»: Андрей Турчак обратился к единороссам после предложения возглавить Республику Алтай
04.06.2024, 14:030 Предприятия Великих Лук решили поддержать первый Молодежный образовательный форум «Воздух» 04.06.2024, 13:510 Изменение мер поддержки для родителей тройни рассмотрел профильный комитет Собрания  04.06.2024, 13:333 Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай 04.06.2024, 13:270 Более ста проектов находятся на сопровождении псковского Фонда инвестразвития
04.06.2024, 13:200 В преддверии Олимпиады из Парижа изгнали тысячи бездомных 04.06.2024, 13:150 Финансовую поддержку беременных и кормящих матерей обсудил социальный комитет Собрания  04.06.2024, 13:110 Псковские школьники принимают участие в смене Международного лагеря «Курган Дружбы» в Белоруссии 04.06.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция круглого стола о перспективах развития туризма в Псковской области
04.06.2024, 12:540 Социальный комитет Собрания изучил изменения в доходах и расходах бюджета ФОМС 04.06.2024, 12:471 О формах сопровождения бизнес-проектов Фондом инвестразвития проинформировала Екатерина Ершова 04.06.2024, 12:350 В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай 04.06.2024, 12:340 Псковскому «Яблоку» отказано в проведении референдумов в пяти муниципальных округах
04.06.2024, 12:320 Организацию выплат на питание беременным рассмотрел бюджетный комитет Собрания 04.06.2024, 12:250 Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии 04.06.2024, 12:241 Александр Братчиков: Предприятия даже в условиях санкций работают эффективно 04.06.2024, 12:220 Присвоение помощникам псковских омбудсменов чинов советников госслужбы обсудили в Собрании 
04.06.2024, 12:170 Забег «Как ковалась Победа!» примут в Великих Луках 04.06.2024, 12:160 На строительство экотехнопарка в Палкинском районе планируют выделить 460 млн рублей  04.06.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» об инвестиционном потенциале Псковской области 04.06.2024, 11:540 Мужчина утонул в реке Ловать в Великолукском районе
04.06.2024, 11:430 Изменения налогового законодательства обсудили псковские депутаты  04.06.2024, 11:370 Николай Козловский: Забота о детях-сиротах – приоритет работы городской власти 04.06.2024, 11:200 Возможности улучшения жилищных условий на селе представили в Пскове 04.06.2024, 11:150 Контрабанду сигарет стоимостью более 600 тысяч рублей пресекли в Себеже
04.06.2024, 11:050 Светлана Мельникова: Конференция «Москва - Третий Рим» не могла бы пройти нигде, кроме Пскова 04.06.2024, 11:000 Круглый стол «Перспективы развития туризма в Псковской области» состоится на «ПЛН FM» 04.06.2024, 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 04.06.2024, 10:476 На ровном месте
04.06.2024, 10:460 Автобус маршрута №25 в Пскове вновь курсирует по улице Поземского 04.06.2024, 10:390 Региональную систему оповещения населения проверят в Псковской области 5 июня 04.06.2024, 10:350 Доктор наук расскажет о происхождении Пскова на конференции «Москва - Третий Рим» 04.06.2024, 10:310 Новые параметры бюджета области рассмотрел бюджетный комитет Собрания 
04.06.2024, 10:250 Гендиректор Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова станет гостем программы «Эхономика» 04.06.2024, 10:200 Борис Елкин: В Пскове проводится активная борьба с борщевиком 04.06.2024, 10:100 Глава Республики Алтай ушел в отставку 04.06.2024, 09:502 Фотофакт: Продолжается монтаж нового колеса обозрения в Пскове
04.06.2024, 09:360 Фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдет в Псковской области 04.06.2024, 09:280 Минометную мину идентифицировали в Великолукском районе  04.06.2024, 09:150 Майнинг в РФ скоро официально станет видом экономической деятельности 04.06.2024, 08:560 Строение сгорело в Куньинском районе из-за неосторожности с огнем
04.06.2024, 08:401 Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели» 04.06.2024, 08:370 Доход юристов в Псковской области уменьшился на 10 тысяч рублей – аналитики 04.06.2024, 08:180 Мошенники совершают до 20 млн звонков россиянам за сутки 04.06.2024, 07:580 Прихрамывающего великолучанина нашли благодаря репосту в соцсетях
04.06.2024, 07:391 Совет Госдумы направил в регионы проект по обновлению налоговой системы 04.06.2024, 07:190 Домашних животных в России намерены пронумеровать 04.06.2024, 07:000 Псковские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по обществознанию и физике 03.06.2024, 23:500 Начинающий водитель опрокинул автомобиль из-за выбежавшего на дорогу лося в Пыталовском районе. ФОТО
03.06.2024, 23:180 Два человека погибли при ДТП в Псковском районе 03.06.2024, 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 03.06.2024, 22:000 Травматолог дал советы по выбору велосипеда и роликов 03.06.2024, 21:420 Госдума рассмотрит изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru