Общество

«Псковскую школу сердечной достаточности» признали лучшим кардиологическим волонтёрским проектом в РФ

Проект «Псковская школа сердечной достаточности» кардиолога Жанны Шлосберг признан лучшим кардиологическим волонтёрским проектом в России. Об этом сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковская школа сердечной достаточности» / «ВКонтакте»

6 июня на заключительном пленарном заседании конференции «Кардиология на марше-2024», организованном Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России, были подведены итоги профессиональных конкурсов. В конкурсе «Лучший волонтерский проект для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» победителем признан просветительский проект «Псковская школа сердечной достаточности» кардиолога Жанны Шлосберг. В работе конференции участвовали очно 1978 специалистов из России и зарубежных стран и почти 4 тысячи онлайн.

Почётный диплом вручил победителю конкурса генеральный директор Центра кардиологии имени Евгения Чазова, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Бойцов.

Псковская школа сердечной достаточности основана в 2013 году. Цель школы - улучшение качества и увеличение продолжительности жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, преодоление стереотипов и страхов, формирование здорового образа жизни.

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В разнообразных формах Жанна Шлосберг занимается информированием слушателей о сердечно-сосудистых заболеваниях и особенностях их происхождения, рассказывает о возможностях человеческого организма, помогает слушателям сформировать здоровый образ жизни, формирует привычку к общению с профессиональными медицинскими работниками и выполнению врачебных рекомендаций, навыки самоконтроля, понимание опасных симптомов и логистики действий в сложных ситуациях.

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Жанна Шлосберг – выпускница Смоленского медицинского института, более 30 лет работает в сфере кардиологии, работала в реанимации, специализированных отделениях медицинских учреждений Великих Лук и Пскова, сейчас работает в Псковской областной клинической больнице.

В сентябре 2023 года школа сердечной достаточности в числе пяти лучших в стране образовательных кардиологических проектов была представлена на 60-м Российском национальном кардиологическом конгрессе в Москве.