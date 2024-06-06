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Общество

Делегации всех парламентов Северо-Запада и Херсонской области почтили память героев-десантников 6-й роты под Псковом

07.06.2024 09:47|ПсковКомментариев: 0

Делегации всех парламентов Северо-Запада и Херсонской области почтили память героев-десантников 6-й роты сегодня, 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Представители делегаций всех законодательных органов СЗФО, включая Псковское областное Собрание депутатов, а также Херсонской областной Думы возложили цветы к памятнику «Купол» в деревне Черёха Псковского района.

 

Ранее в Пскове открылась 65-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Предметом парламентского обсуждения стали законодательные инициативы регионов и обращения ПАСЗР в федеральные органы власти – повестка конференции насчитывает 38 вопросов.

Кроме того, делегации посетили особую экономическую зону «Моглино».

Напомним, «Купол» был сооружен по указу президента от 21 июля 2000 года и открыт 1 августа 2002 года. Внутри под куполом – подписи всех бойцов 6-й роты.

В марте 2000 года десантники 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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