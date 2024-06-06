Начался монтаж пролетов пешеходного моста через реку Пскову

Монтаж пролетного строения 47-метрового пешеходного моста через реку Пскову начался под стенами Крома в областном центре 7 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мост протянется от смотровой площадки у Канатной фабрики к воротам в восточной крепостной стене Кремля и свяжет две набережные реки Псковы.
Строительством пешеходного моста через реку Пскову занимается компания «Балтийский берег». Ранее компания занималась реконструкцией Троицкого моста в Пскове. Проект удалось реализовать досрочно.
Работы необходимо завершить до 30 ноября 2024 года.