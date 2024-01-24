Общество

Подписан контракт на строительство 47-метрового пешеходного моста через реку Пскову

Контракт на строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове заключен между МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» и ООО «Строительная компания "Балтийский берег"», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Мост протянется от смотровой площадки у Канатной фабрики к воротам в восточной крепостной стене Кремля и свяжет две набережные реки Псковы. Как отметил глава города Пскова Борис Елкин, сооружение будет иметь большое значение для развития пешеходных туристических маршрутов и станет изюминкой исторического центра Пскова.

Длина моста составит около 47 м, ширина – 5 м, из них 2 м - на прохожую часть и 2 м - на велодорожку. Сооружение будет «легким и воздушным, вписывающимся в исторический ландшафт». Кроме того, мост спроектирован с учетом возможных паводковых ситуаций и подтоплений.

«Отдельное спасибо губернатору области Михаилу Ведерникову и первому вице-спикеру Совета Федерации РФ Андрею Турчаку за помощь в поиске финансирования этого важного объекта. Срок строительства – до конца ноября. Но будем стараться завершить работы досрочно», - подчеркнул Борис Елкин.