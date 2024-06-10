Общество

Выездную диспансеризацию населения проведут в псковском микрорайоне Корытово

Псковская городская поликлиника проведёт выездную диспансеризацию взрослого населения в микрорайоне Корытово 12 июня с 10.00 до 14.00. Передвижной мобильный комплекс будет стоять на остановке «Пристань». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Проведение выездной диспансеризации в выходной день позволит расширить доступность медицинских услуг для жителей, особенно для тех, кто не имеет времени для посещения поликлиники. Это важное мероприятие для обеспечения здоровья населения и предупреждения развития различных заболеваний», - отметили в комитете.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

За 1-2 часа до сдачи крови нужно воздержаться от курения, не употреблять сок, чай, кофе, можно пить негазированную воду.

По всем вопросам обращаться в колл-центр поликлиники по номеру: 299-028.