Общество

Качество воды на пляжах в Великих Луках и лагере «Космос» не соответствует СанПиН

Качество воды в реке Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Помимо этого, качество воды не соответствует нормативам:

в озере Озерки Локнянского муниципального округа;

в озере Кислое Великолукского района;

в озере Урицкое в деревне Урицкое Великолукского района в детском оздоровительном лагере «Космос»;

в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

в реке Лусня в поселке Кунья Куньинского района;

в озере Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района.

«Следовательно, указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве привели перечень водоемов, которые пригодны для купания. Качество воды в них отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

город Псков: река Великая в районе городского пляжа;

Великолукский район: озеро Сорито, озеро Болоздынь в районе оздоровительного лагеря «Березка»;

Гдовский район: озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;

Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный», озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник»;

Островский район: река Великая в районе города Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса»;

Палкинский район: озеро Смоленское в поселке Палкино.

В Роспотребнадзоре добавили, что для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована.