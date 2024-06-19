Общество

Психолог предупредил о последствиях выбора необычного имени для ребенка

Необычное имя ребенка может отразиться на детской психике. Такой выбор может иметь разные последствия, вплоть до проблем с психическим здоровьем и социальной адаптацией ребенка, заявил клинический психолог Станислав Самбурский.

«Необычные имена могут формировать у детей низкую самооценку и комплекс неполноценности. Ребенок может стать объектом буллинга и сверстников, и взрослых, испытывать трудности в общении. В итоге может развиться страх контактов с другими людьми из-за боязни быть непонятым. Кроме того, ребенку придется объяснять окружающим, как правильно произносить его имя. Все эти факторы создают непосильную нагрузку не только на детскую, но и на взрослую психику», - пояснил Самбурский.

Чаще всего такие непомерные родительские амбиции приводят к подмене самим ребенком имени на созвучное, а при получении паспорта – и официальной его смене на более привычный для себя и окружающих аналог, считает психолог.

По мнению эксперта, конечно, трудности возникнут не у всех. Арсину окружающие, скорее всего, примут, а вот Люцифера, названного так родителями-сатанистами — вряд ли, пишет RuNews24.

Самые необычные и самые распространенные имена, данные младенцам с начала 2024 года, назвали столичные ЗАГСы. Наиболее редкими стали имена Радость, Эльбрус и Космос. Самыми частыми - София, Марк, Василиса и Михаил.

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Опрос, проведенный одним из федеральных изданий, показал, что 83% россиян выступают за классические традиционные имена. Практику называть младенцев в честь топонимов одобрили только 12%.