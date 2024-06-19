Общество

Пошлина на биометрический загранпаспорт в России вырастет с 1 июля

Пошлина на биометрический загранпаспорт вырастет с 1 июля 2024 года с 5000 до 6000 рублей для взрослых, разъяснила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта. Среди прочего были изменены размеры пошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства России, выходом из гражданства, въездом и выездом из России, пишет РИА Новости.

«Например, не изменились пошлины за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Выросла цена на паспорт с электронным носителем информации для детей (с 2500 до 3000 рублей), взрослых (с 5000 до 6000 рублей)», - сказала Позднякова.

Кроме того, эксперт напомнила, что увеличены суммы пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства (с 350 до 420 рублей), на визу на въезд в Россию (с 1000 до 1200 рублей), на визу для многократного пересечения границы России (с 1600 до 1920 рублей).

Также увеличилась пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства с 5000 до 6000 рублей, регистрация такого гражданина по месту жительства в России будет стоить 420 рублей вместо 350. А за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников, как отметила Позднякова, организациям придется заплатить по 12 000 рублей за каждого работника вместо 10 000.

«За выдачу разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства надо будет выплатить по 4200 рублей вместо 3500. Такая же сумма будет требоваться за прием в гражданство России, выход из гражданства России, за установление факта наличия или отсутствия гражданства России», - сказала Позднякова.