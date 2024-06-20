Подготовку к открытию эногастрономической ярмарки «Виноград» продолжают в Пскове. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.
Мероприятия пройдут на нескольких площадках, организованных в Финском парке.
Программа на 21 июня
На площадке лекторий «Винология» пройдут:
- 12:00-12:45 - Вводный инструктаж для гостей фестиваля «Куда бежать и что делать!?».
- 13:00-13:45 - Винный туризм с Гертрудой Кузнецовой.
- 14:30-15:30 - Гастродегустация «История создания улиточной фермы "Эскарго Д'ор"».
- 16:30-17:30 - Лекция-дегустация «Винодельни Дона».
- 18:00-19:00 - Мастер-класс по розовым винам «Жизнь в розовом цвете».
- 19:00-20:30 - Интерактивная игра с дегустацией «Винное казино» (вина от винодельни «Собер Баш»).
Площадка «Крым» будет задействована для выступлений:
- 19:00-20:00 - саксофонист Георгий Баландин.
- 19:00-20:00 - коллектив V.V. & Band, г. Великие Луки.
- 20:30-21:30 - Street Band, г. Санкт-Петербург.
Площадка «Дон | Кино»:
- 11:00-13:00 - Показ мультфильма «Бременские музыканты».
- 13:00-15:00 - Спортивно-развлекательное мероприятие «Хоббихорсинг».
- 15:00-17:00 - Показ художественного фильма «Старик Хоттабыч».
- 17:30-18:00 - Выступление фольклорного казацкого коллектива «Гайтан».
- 18:00-20:00 - Историческая постановка владения казацким оружием от клуба «Рысь» (мастер-классы для зрителей).
- 20:00-22:00 - Показ художественного фильма «Республика ШКИД».
«Кубань | Театр» :
- 18:30-19:30 - Показательные выступления и мастер-класс от хип-хоп центра «Хоть отбавляй».
«Кавказ | Живопись»:
- 17:00-18:00 - Мастер-класс по винописи.
- 19:00-19:30 - Кавказские танцы в национальных костюмах от псковского детского коллектива «Зангезур».
«Детская зона»
- 13:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+.
- 13:00-19:00 - Деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе.
- 13:00-19:00 - Постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+).
- 13:00-19:00 - Творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+).
- 13:00-19:00 - Игровая зона VR.
- 14:00-15:00 - Спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+.
- 16:00-17:00 - Выступление кинологов с дрессированными собаками.
- 17:00-18:00 - Спектакль «Два медведя», 7+.
Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.
Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.