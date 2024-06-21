Общество

Эскизы четырех региональных наград утвердил Геральдический совет Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 21 июня, провел очередное заседание регионального Геральдического совета, на котором утвердили эскизы четырех региональных наград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Звания "Заслуженный работник лесного хозяйства“ и "Заслуженный юрист“ продолжили серию профессиональных наград. Мы стараемся сделать так, чтобы во всех ключевых сферах появились подобные награды, как способ отметить многолетний и честный труд людей», — выступил глава региона.

Нагрудные знаки выполнены в единой стилистике — в форме овального венка, верхнюю часть которого украшает герб Псковской области. Награда для специалистов лесного хозяйства в нижней части декорирована скрещенными дубовыми листьями из золотистого металла. Ее будут вручать работникам отрасли за личные заслуги в организации и осуществлении деятельности по использованию и сохранению лесов.

Нижняя сторона нагрудного знака «Заслуженный юрист Псковской области» выполнена из золотистого металла и изображает столп закона, который символизирует нерушимость и устойчивость законодательства. Соответствующего звания будут удостоены представители профильной сферы за заслуги в защите прав, свобод и законных интересов граждан, укреплении законности и правопорядка, правотворческой деятельности, подготовке квалифицированных юридических кадров, повышении правовой культуры населения Псковской области.

Почетный знак «Курган Дружбы» будет вручаться гражданам за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, укреплении дружбы и сотрудничества между народами-победителями. Награда выполнена из томпака и представляет собой золотистую пятилучевую звезду с лучами. В поле медальона — золотистое изображение дуба. «В основе идеи знака лежит одно из ключевых памятных мероприятий, которым мы очень дорожим. Это традиционная ежегодная встреча в Себежском районе на границе России, Республики Беларусь и Латвии», — напомнил Михаил Ведерников.

В ходе Геральдического совета утвержден эскиз ордена «За заслуги перед Псковской областью», который станет высшей наградой региона, которую могут присвоить от имени органов исполнительной власти. Орденом будут награждаться граждане Российской Федерации за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области, укреплении законности, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах деятельности Псковской области. Он выполнен в форме золотистой восьмилучевой звезды с лучами. В центре звезды — накладной круглый медальон, в поле которого — золотистый накладной герб Псковской области. На оборотной стороне знака по окружности расположится надпись: «Потягнемъ за Отечество».

Напомним, новые региональные награды учредили депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии.