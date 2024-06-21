Общество

Псковским школьникам планируют рассказывать о тонкостях местного самоуправления

О тонкостях местного самоуправления планируют рассказывать школьникам в Псковской области. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

«Сейчас мы работаем над очень серьезной комплексной задачей - это разработка программы "Земский муниципальный служащий". Это очень большая и глобальная проблема, мы планируем комплекс мероприятий по обучению глав, созданию кадрового резерва глав, которых также будем обучать», – рассказала Елена Тимашова.

Она отметила, что муниципальным служащим будут разъяснять, как правильно работать с ТОСами и общественными организациями, представителями общественных советов.

«Также у нас в проработке находится предложение и желание зайти в школы для того, чтобы начинать пояснять школьникам о том, что такое местное самоуправление, стимулировать их к познанию. Проводить эту профориентационную работу. Кто такой муниципальный служащий - не знают. И это тоже будет одно из направлений поддержки авторитета муниципальной службы. Это позволит решить проблему привлечения кадров», – уточнила Елена Тимашова.