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Общество

Гармонисты открыли концертную программу в День Великих Лук на ВДНХ

27.06.2024 12:16|ПсковКомментариев: 0

Город Великие Луки проводит свой день в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 27 июня. Об этом сообщил глава Великолукской администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Беляева

День Великих Лук проходит в павильоне № 75.

«Наши гармонисты открыли концертную программу! Дальше, больше и интересней!» - рассказал глава администрации. 

Для всех желающих проходят мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, посетители могут сфотографироваться с уменьшенной копией герба Великих Лук.

«Конечно, не обойдется и без аэростатов. Всех гостей павильона отправят в богатое историческое прошлое Великих Лук. Посетители павильона могут прикоснуться к уменьшенной копии памятника Александра Матросова. Большое внимание уделено и экономическому потенциалу Великих Лук: виртуальные экскурсии на заводы, знакомство с продукцией. Конечно, будет много вокала и хорошего настроения!» - добавил Андрей Беляев. 

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Она продолжит свою работу на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.

Теги: #вднх
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» День города Великие Луки вызвал ажиотаж на ВДНХ Гармонисты открыли концертную программу в День Великих Лук на ВДНХ Псковские профсоюзные санатории представили на выставке «Россия» Почти 800 гостей выставки «Россия» учились азам псковских ремёсел у мастериц из «Михайловского» Еще одна пара псковичей сыграла свадьбу на выставке «Россия» Барсики украсили обновленный стенд Псковской области на выставке «Россия» Три подозрения на рак щитовидной железы выявил псковский врач на выставке «Россия» Михаил Мурашко на ВДНХ ознакомился с модернизацией здравоохранения Псковской области Порядка 40% заявлений для получения региональных услуг псковичи подают онлайн Молодежные события Псковской области презентовали на выставке «Россия» Ольга Тимофеева: Наш стенд на выставке «Россия» вызывает небывалый интерес Выставку-форум «Россия» на ВДНХ продлили до 8 июля Окунуться в творческую жизнь Псковщины и смастерить соломенную куклу можно на выставке «Россия» в День культуры Путин дал старт Году семьи в России на форуме «Родные — любимые» Псковичи могут проголосовать за стенд региона на выставке-форуме «Россия» На выставке-форуме «Россия» пройдут Дни заповедных территорий Главная елка выставки «Россия» с псковской новогодней игрушкой зажгла огни Посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия» ждет скидка на тур или экскурсию Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия» Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия» Лекции об истории Псковской области прошли в рамках Дня региона на выставке «Россия» Псковский район и Бешенковичский район Республики Беларусь договорились о развитии сотрудничества Проекты агротуризма в Псковской области высоко оценили в Минсельхозе В День региона на выставке «Россия» псковичи рассказывают о достижениях в медицине Губернатор Псковской области исполнит мечты двух детей в рамках федеральной акции «Елка желаний» День Псковской области на выставке-форуме «Россия». 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