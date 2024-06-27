Общество

Гармонисты открыли концертную программу в День Великих Лук на ВДНХ

Город Великие Луки проводит свой день в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 27 июня. Об этом сообщил глава Великолукской администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Беляева

День Великих Лук проходит в павильоне № 75.

«Наши гармонисты открыли концертную программу! Дальше, больше и интересней!» - рассказал глава администрации.

Для всех желающих проходят мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, посетители могут сфотографироваться с уменьшенной копией герба Великих Лук.

«Конечно, не обойдется и без аэростатов. Всех гостей павильона отправят в богатое историческое прошлое Великих Лук. Посетители павильона могут прикоснуться к уменьшенной копии памятника Александра Матросова. Большое внимание уделено и экономическому потенциалу Великих Лук: виртуальные экскурсии на заводы, знакомство с продукцией. Конечно, будет много вокала и хорошего настроения!» - добавил Андрей Беляев.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Она продолжит свою работу на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.