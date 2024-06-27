Общество

Предварительные итоги учебного года подвёл глава Великих Лук

Предварительные итоги учебного года подвёл глава Великих Лук Николай Козловский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канал, а также рассказал о мерах поддержки молодёжи и развитии целевого обучения.

«Начну с учебного года, а именно с итогов сдачи единого государственного экзамена выпускниками великолукских школ. Основной период сдачи уже завершён, в Великих Луках он прошёл без нарушений. Окончательные итоги на данный момент ещё не подведены, но уже известно, что четыре юных великолучанина написали на сто баллов литературу, а еще два химию. Такие впечатляющие успехи – результат большого труда наших выпускников, усердной учёбы в школе и тщательной подготовки к самим экзаменам. Но также, в этих достижениях большой вклад наших педагогов – высокопрофессиональных, неравнодушных, ответственных и преданных избранному делу», - отметил он.

Чтобы и дальше учащиеся получали качественные знания, достойное воспитание и надёжную базу для будущих отличных результатов на экзаменах любого уровня, нужны хорошие, грамотные молодые педагогические кадры, подчеркнул глава Великих Лук.

«Для решения этого вопроса, также как и кадровых проблем в других отраслях, руководством города проводится комплексная, системная работа. К примеру, целевое обучение наших выпускников. В нынешнем 2024 году школы нашего города готовы заключить до 20 целевых договоров на обучение по педагогическим специальностям. Также ежегодно управление образования нашего города и директора великолукских школ принимают участие в мероприятиях Псковского государственного университета с целью презентации муниципалитета, приглашению молодых кадров для работы в школы города. Помимо этого директора школ ведут активную работу по подбору и приглашению кадров со Смоленским, Новгородским и Тверским государственными университетами. По вопросу обеспечения школ педагогами начальных классов налажено взаимодействие с Опочецким индустриально-педагогическим колледжем. В учреждение ежегодно направляются приглашения на прохождение студентами педагогической практики в образовательных учреждениях города», - продолжил он.

Среди мер поддержки молодых кадров Николай Козловский отметил предоставление служебного жилья педагогическим работникам, приглашенным для работы в образовательные учреждения Великих Лук.

Также ежегодно молодым педагогам вручается муниципальная премия «Дебют» за значимые успехи в педагогической деятельности по итогам первых лет работы в образовательном учреждении.

«Эта важная работа проводится целенаправленно, используются различные возможности для привлечения молодых кадров в нашу образовательную систему, а также на предприятия и организации других сфер. Большое внимание уделяется также созданию комфортных условий для работы молодых специалистов, а также для жизни в нашем городе. Великие Луки на постоянной основе участвуют в федеральных и региональных проектах, реализуют собственные целевые программы, направленные на повышение качества жизни наших горожан, модернизацию городской инфраструктуры. Чтобы великолучане могли отдавать свои силы работе, зная, что в городе созданы достойные условия для жизни, отдыха и работы. Городская власть и в дальнейшем будет уделять повышенное внимание вопросам поддержки молодых кадров, и в целом, нашей молодёжи», - сказал глава Великих Луках.

Николай Козловский пожелал выпускникам успешного поступления в выбранные профессиональные образовательные учреждения, хорошей учёбы и вернуться в родной город Великие Луки. «Город ждёт активных, энергичных и высококвалифицированных специалистов», - резюмировал он.