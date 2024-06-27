Общество

Псковичам рекомендовали не парковать автомобили рядом с контейнерными площадками

Псковичам порекомендовали не парковать автомобили рядом с контейнерными площадками. Объявление на двери подъезде сфотографировал местный житель.

Фото: «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»

«Заботятся о нас! Сегодня вечером на двери своего подъезда увидел», – написал местный житель в сообществе «Жесть по-Псковски» социальной сети «ВКонтакте».

Объявление содержит рекомендацию не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок в связи с участившимися случаями возгорания мусора.

Напомним, мусор горел на придомовой территории на улице Красноармейской в Пскове 13 июня.

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Два контейнера для сбора ТКО горели в Пскове 16 мая.

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