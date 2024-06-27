Псковичам рекомендовали не парковать автомобили рядом с контейнерными площадками

Псковичам порекомендовали не парковать автомобили рядом с контейнерными площадками. Объявление на двери подъезде сфотографировал местный житель.
Фото: «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»
«Заботятся о нас! Сегодня вечером на двери своего подъезда увидел», – написал местный житель в сообществе «Жесть по-Псковски» социальной сети «ВКонтакте».
Объявление содержит рекомендацию не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок в связи с участившимися случаями возгорания мусора.
Напомним, мусор горел на придомовой территории на улице Красноармейской в Пскове 13 июня.
Два контейнера для сбора ТКО горели в Пскове 16 мая.
Два мусорных контейнера горели в многоэтажных домах в Пскове 17 марта