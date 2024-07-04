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Общество

Житие на селе

04.07.2024 12:14|ПсковКомментариев: 0

Программа комплексного развития сельских территорий реализуется в стране уже четвёртый год подряд. Она направлена на повышение качества жизни селян и предусматривает строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы, улучшение жилищных условий. Всё это крайне актуально для Псковской области, где насчитываются тысячи сельских населённых пунктов. Благодаря господдержке их жители получают новые дороги, освещение, воду и газ, имеют возможность брать льготные кредиты.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие проекты уже воплотили в жизнь, что планируется сделать в ближайшее время, и какие инструменты наиболее востребованы у населения.

 

Колоссальный разрыв

Проблема опустения деревень назрела давно. Год за годом сельское население неумолимо убывает в силу демографических процессов и недостаточного развития экономики, инфраструктуры на удалённых территориях. С каждым годом в деревнях становилось меньше школ, детских садов, отделений почтовой связи, больниц, учреждений культуры.

В Псковской области по состоянию на 1 января 2022 года в сельской местности проживали порядка 171 тысячи человек, что составляет 29,1% от общей численности населения. Из 8355 сельских населенных пунктов 2771 пустовал, в 5584 насчитали до 10 тысяч человек — такие данные представлены в постановлении о госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024-2030 годы.

В документе указано, что на протяжении ряда лет происходит старение сельского населения, снижение рождаемости, сокращение количества селян трудоспособного возраста, сохраняется миграция в города. Смертность в деревнях выше, чем в городах, велик и разрыв в продолжительности жизни.

К примеру, в 2022 году в селах и деревнях региона родились 1066 человек, умерли 3425. Миграционная убыль составила 2587. В 18 районах отток жителей превысил приток.

Заработная плата на селе к тому моменту была ниже (26,5 тыс рублей), чем в среднем по региону, а уровень безработицы выше: на 1 января 2022 года он составил 4,3% (в среднем по области 4%).

«Развитие сельских территорий происходит крайне неравномерно, уровень и качество жизни сельского населения отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью», - обосновали необходимость развития села авторы региональной госпрограммы.

К слову, на Псковщине работа в этом направлении активизировалась еще в 2002 году — сначала в рамках региональной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», затем ей на смену пришла госпрограмма «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

В течение 17 лет были реконструированы 38,5 км сельских дорог, реализованы проекты по комплексной поддержке агрохозяйств, включающие строительство двух агрогородков и объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 498 сельских семей, в том числе 150 молодых, смогли улучшить жилищные условия. На селе приобрели и построили 30,516 тыс. кв. метров жилья. 26 работников сельхозорганизаций и 149 молодых специалистов получили социальную поддержку.

Сохранить и приумножить

В 2020 году по всей стране стартовала госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». В Псковской области общий объем финансирования только за первые три года превысил 2 млрд рублей. На эти деньги удалось реализовать комплекс мероприятий по благоустройству общественных пространств на селе, дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок, обустройству водозаборных колонок и колодцев, ремонту сельских дорог, улучшению жилищных условий аграриев.

Участниками программы в той или иной мере стали все муниципальные образования. В частности, в 2020-2022 годах были воплощены в жизнь 28 проектов по благоустройству сельских территорий в Дновском, Невельском, Опочецком, Островском, Печорском, Порховском, Псковском, Себежском и Усвятском районах. Введены в эксплуатацию 29,8 км автомобильных дорог в сельской местности, построены 6,7 км газораспределительных сетей.

В 2022 году реализован проект «Комплексное развитие сельской агломерации «Островский район». На федеральные 20,8 млн рублей были построены очистные сооружения канализации в муниципальном центре и деревне Гороховое озеро, приобретены два автобуса для нужд организаций сфер культуры и образования, закуплена сборно-разборная сцена.

Госпрограмма, предусматривающая продолжение работы в этой сфере, была утверждена в январе текущего года. Цели поставлены масштабные:
Сохранить к 2031 году долю сельского населения на уровне 29%;
Достичь к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 90,4% (в 2022-м - 86,3%).
Повысить к 2031 году долю общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 22,3% (в 2022-м - 18%).
Объемы финансирования составят порядка 3 млрд рублей.

В ближайшие 6 лет планируется построить, реконструировать и отремонтировать не менее 17 км автодорог общего пользования, связывающих 7 населенных пунктов и проходящих по их территории, реализовать 83 проекта по благоустройству общественных пространств в деревнях, 12 проектов комплексного развития, направленных на улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Инфраструктура для жизни

Сейчас работы в самом разгаре. К примеру, в Плюссе строят новые очистные сооружения канализации. Вопрос с устройством современной системы в районном центре остро стоял более 20 лет. Старая насосная станция не справлялась с объемами стоков, что стало угрозой для экологии водных объектов муниципалитета.

Стоимость проекта составила почти 70 млн рублей, большая часть — средства федерального бюджета. На эти деньги оборудуют систему механической очистки стоков от песка и отходов, а также станцию глубокой биологической очистки. Предусмотрено ультрафиолетовое обеззараживание технической воды, полученной после всех этапов очистки стоков. Все процессы на объекте автоматизированы.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Построенные очистные сооружения обеспечивают полную очистку канализационных стоков перед попаданием на рельеф местности и далее реку Плюсса, что оказывает положительное воздействие на экологию реки, впадающей в Нарвское водохранилище и являющейся частью бассейна Балтийского моря», - рассказали в правительстве региона.

Производительность очистных сооружений составляет 250 кубометров в сутки. Пока что объект работает вполовину своей мощности, обеспечивая очистку бытовых канализационных стоков учреждений социальной сферы и многоквартирных жилых домов в поселке. Кроме того, на станцию поступают отходы канализаций из частных домов.

«Резерв мощностей станции очистки внушительный и рассчитан на развитие Плюссы, рост благоустроенного жилого фонда поселка и соответственно обслуживание еще большего количества домов», — рассказал заместитель главы администрации Плюсского района по развитию инфраструктуры Андрей Волос в ходе осмотра объекта в мае.

Это уже второй подобный проект, реализующийся в Плюсском районе по программе комплексного развития сельских территорий. В прошлом году в поселке Заплюсье запустили аналогичный комплекс очистных сооружений.

Похожий объект возводится в рамках двухлетнего контракта в Порхове, очистные должны быть сданы этим летом.

А в Пушкиногорском районе участниками госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024-2025 годы стали Культурно-досуговый центр (на ремонт предусмотрено 128 млн) и Школа искусств имени С. С. Гейченко (73,2 млн). В Дедовичском районе в этом году капитально отремонтировали Дубишенский сельский клуб (30,5 млн). В деревне Ляды Плюсского района строится Центр культурного развития, включающий в себя сельский клуб, библиотеку, спортивный зал, помещения для проведения кружковой работы, досуга детей и взрослых.

Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

Доступное жильё

Пока в этих и других населенных пунктах Псковской области преображаются общественные пространства и инженерные сооружения, сами люди меняют свой быт — тоже благодаря программе развития.

Одним из её ключевых направлений является улучшение жилищных условий граждан. В частности, предусмотрены меры социальной поддержки работников АПК - компенсации по уплате процентов по ипотечным кредитам. А банки, в свою очередь, выдают жилищные займы с льготной процентной ставкой на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

К 2031 году в рамках программы планируется создать возможности для улучшения жилищных условий не менее 700 семей, проживающих на селе, за счёт предоставления выплат нуждающимся и выдачи сельской ипотеки.

Последняя является наиболее востребованным и эффективным инструментом в этой сфере, так как предоставляет уникальные финансовые условия для приобретения или строительства своего жилья. Кредиты, которые сейчас предоставляют 11 банков — участников программы, пользуются большим спросом у населения.

По итогам первых четырёх месяцев 2024 года по программе «Сельская ипотека» по всей стране было выдано более 6 тысяч кредитов, что в полтора раза превышает показатели прошлого года. По данным Минсельхоза РФ, совокупно льготными займами уже воспользовались порядка 140 тысяч семей.

Условия программы более чем привлекательные: в рамках сельской ипотеки россияне могут получить кредит на приобретение или строительство жилья в сельской местности по льготной ставке 3% годовых, а в приграничных районах - 0,1%. Максимальная сумма составляет 6 млн рублей.

В Псковской области за эти деньги вполне реально купить или построить дом, и для этого совсем не обязательно уезжать в глушь. Под программу подходят все сельские населённые пункты, в том числе прилегающие к областной и южной столицам. В некоторых из них, внесенных в список опорных, даже можно приобрести квартиру на выгодных условиях.

Кроме того, банки выдают селянам льготные кредиты на ремонт домов и подведение коммуникаций. К примеру, можно взять займ на газификацию (внутри границ участка), проведение электричества, на приобретение и монтаж оборудования для водоснабжения (бурение скважин) и водоотведения.

Все вышеперечисленные механизмы и другие программы, направленные на развитие сельских территорий, вряд ли поспособствуют возвращению к жизни деревень, которые давно опустели. Но явно способны сохранить те, в которых ещё остались люди, и привлечь новых жителей, желающих вести быт и самореализовываться за пределами крупных городов. Поэтому совершенствование инфраструктуры, повышение транспортной доступности и меры поддержки людей, проживающих в малых населенных пунктах, должны быть продолжены.

Ульяна Лаблюк

Теги: #поддержка #сельская ипотека #сельские территории #деревня #село
Источник: Псковская Лента Новостей
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