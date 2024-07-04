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Общество

Медали «Родительская слава Псковской области» получили девять семей

06.07.2024 23:29|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился со своими подписчиками в соцсетях кадрами с состоявшейся накануне церемонии вручения медалей «Родительская слава Псковской области», приуроченной к грядущему 8 июля Дню семьи, любви и верности.

«Вы вместе – прекрасный символ грядущего Дня семьи, любви и верности, с которым я вас всех поздравляю, - обратился глава региона к чествуемым. - Вы знаете, что этот год особенный, нашим президентом он объявлен Годом семьи. Именно этому институту уделяется особое внимание. Указом главы государства на федеральном уровне закреплены новые меры поддержки. В том числе, вы все это знаете, по поручению президента готовится целый отдельный национальный проект «Семья», который будет реализовываться со следующего года. Будет принят ряд мер по повышению рождаемости, созданию дополнительных условий для достойного воспитания детей. Я уверен, что вы, остальные семьи Псковской области и всей нашей страны этими мерами будете пользоваться».

Он отметил вклад родителей в развитие Псковской области и поблагодарил их за пронесенную через годы любовь друг к другу, за согревание детей теплом и их прекрасное воспитание. Губернатор выразил уверенность в том, что получившие в этот день медали подают всем остальным хороший пример сохранения и приумножения семейных ценностей, и в том, что дети в таких семьях вырастут умными, добрыми и честными.

Среди награжденных – работники сельского хозяйства, сферы культуры, сотрудники общепита, специальных служб, военнослужащие и семьи участников СВО. Это Роман и Мария Донец, Татьяна Колосовская, Сергей и Юлия Лохмановы, Андрей и Зинаида Лушанины, Георгий и Ирина Мордовцевы, Виталий и Инна Петровы, Максим и Татьяна Присяжнюк, Наталия Беляева, Сергей и Надежда Беляевы.

В ответном слове отец шестерых детей Сергей Беляев поблагодарил губернатора за внимание и поддержку, оказываемую семьям на региональном уровне.

«Хочу особенно подчеркнуть, - сказал Сергей Беляев, - повышение авторитета многодетных семей в обществе – ключ к успешному развитию нашего региона и страны в будущем. А подтверждение этому – счастливые лица в этом зале».

Теги: #семья #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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