Общество

Суд отменил требование вернуть в бюджет свыше 12 млн рублей, направленных на зарплаты в «Моглино»

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области оспорил требование вернуть в бюджет области 12 175,8 тысячи рублей, направленных на выплату заработной платы персоналу особой экономической зоны «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Комитет обратился в суд с заявлением к Счетной палате Псковской области о признании недействительным пункта 1 представления об устранении нарушений, выявленных по результатам внеплановой проверки целевого использования бюджетных средств, направленных на создание инженерной инфраструктуры в «Моглино-2» в рамках «Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области на 2020-2024 годы».

Как следует из материалов судебного дела, Счетная палата Псковской области провела внеплановую проверку, по результатам которой в адрес комитета внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Согласно пункту 1 данного представления, комитету предложено восстановить в областной бюджет средства в сумме 12 175,8 тысячи рублей, направленных на выплату заработной платы персоналу особой экономической зоны «Моглино», с учетом налогов и страховых взносов, за проведение строительного контроля при создании инженерной инфраструктуры, в рамках соглашения о бюджетных инвестициях, предоставленных обществу распоряжением правительства Псковской области.

5 июля Арбитражный суд Псковской области огласил резолютивную часть решения по делу №А52-7729/2023, согласно которой требования комитета удовлетворили в полном объеме.

Ранее арбитражный суд признал недействительным пункт 1 представления об обязании акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино"» восстановить в областной бюджет средства в сумме 866 600 рублей.