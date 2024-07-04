Общество

Семью Дитрихов в Пскове наградили медалью «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности 20 супружеских пар из Пскова получили медали «За любовь и верность». Среди семей, отмеченных общественной наградой, – прожившие в браке 59 лет Иван и Надежда Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии предоставили в музыкальной школе №1 Пскова

«У меня перед глазами всегда есть личный пример – мои родители, которые через всю жизнь смогли пронести взаимную любовь и уважение, создали и сохранили крепкую семью, воспитали детей, внуков и правнуков, - поделился присутствовавший на церемонии награждения вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих. - Наверняка, в их семейной жизни были проблемные моменты и какие-то ссоры – абсолютно безоблачных отношений не бывает. Но благодаря силе любви они сохранили семью и верность».

Пользуясь случаем, заместитель председателя областного Собрания депутатов поздравил всех жителей региона с праздником, отметив, что именно семья является для человека той опорой, которая даёт жизненную поддержку.

Напомним, медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, вступившие в брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

В семье Дитрихов 12 врачей, на всех представителей династии приходится почти 250 лет трудового стажа. Иван Дитрих – полковник внутренней службы в отставке, «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Почётный гражданин города Пскова», медицинский стаж – 49 лет. Надежда Дитрих – врач-бактериолог высшей категории, отличник здравоохранения, медицинский стаж – 43 года. У супругов Дитрихов двое детей, четверо внуков и два правнука.