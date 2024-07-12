Не злоупотреблять алкоголем на рыбалке призвали псковичей

Во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. В этот день, как правило, многие рыболовы выходят на своих плавсредствах на водоемы. В связи с этим правила безопасного поведения на воде псковичам напомнили в главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области
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«В День рыбака главное управление МЧС России по Псковской области поздравляет всех любителей рыбной ловли с праздником и призывает в погоне за богатым уловом не забывать о безопасности! Безопасность начинается с тебя!» - добавили в ведомстве.