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Общество

Не злоупотреблять алкоголем на рыбалке призвали псковичей

14.07.2024 20:09|ПсковКомментариев: 0

Во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. В этот день, как правило, многие рыболовы выходят на своих плавсредствах на водоемы. В связи с этим правила безопасного поведения на воде псковичам напомнили в главном управлении МЧС России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Рыбакам рекомендуют:

  • отказаться от эксплуатации неисправного плавсредства;
  • не перегружать маломерное судно;
  • категорически запрещено ходить по судну во время движения, меняться местами и садиться на борт лодки;
  • не забыть надеть спасательные жилеты;
  • не пересекать курс крупным судам и катерам - это категорически запрещено;
  • не оставлять детей у воды без присмотра;
  • не злоупотреблять алкогольными напитками.

«В День рыбака главное управление МЧС России по Псковской области поздравляет всех любителей рыбной ловли с праздником и призывает в погоне за богатым уловом не забывать о безопасности! Безопасность начинается с тебя!» - добавили в ведомстве. 

Теги: #рыбалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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