Общество

Не злоупотреблять алкоголем на рыбалке призвали псковичей

Во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День рыбака. В этот день, как правило, многие рыболовы выходят на своих плавсредствах на водоемы. В связи с этим правила безопасного поведения на воде псковичам напомнили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Рыбакам рекомендуют:

отказаться от эксплуатации неисправного плавсредства;

не перегружать маломерное судно;

категорически запрещено ходить по судну во время движения, меняться местами и садиться на борт лодки;

не забыть надеть спасательные жилеты;

не пересекать курс крупным судам и катерам - это категорически запрещено;

не оставлять детей у воды без присмотра;

не злоупотреблять алкогольными напитками.

«В День рыбака главное управление МЧС России по Псковской области поздравляет всех любителей рыбной ловли с праздником и призывает в погоне за богатым уловом не забывать о безопасности! Безопасность начинается с тебя!» - добавили в ведомстве.