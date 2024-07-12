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Общество

Три причины увольнений сотрудников из компаний назвала карьерный консультант

15.07.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Грамотное управление сотрудниками позволяет компании добиться эффективных результатов. Сегодня в отечественных компаниях наблюдается острая нехватка специалистов. Чтобы вырастить своего сотрудника до нужного уровня, приходится тратить много сил и времени. Но при этом ценные кадры все равно уходят. На фоне вышеуказанной проблемы многие компании прибегают к стратегии переманивания сотрудников: они хотят найти готового специалиста у конкурентов или партнеров, рассказала руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова.

Эксперт подчеркнула, что компаниям, которые хотят сохранить своих сотрудников, следует понимать риски, которые связаны с неудовлетворенными ожиданиями сотрудников. Руководителям надо стараться минимизировать наступление рисков, формировать кадровые резервы, следить за изменениями в своей отрасли, мониторить рынок зарплат и создавать комфортные условия для своих работников, пишет Runews24.ru

Основные причины, по мнению специалиста, по которым сотрудники увольняются:

  • Работники могут терять интерес к деятельности, перегорать.
  • Темпы личного роста сотрудника могут быть больше, чем темпы роста компании.
  • Сотрудник может перерасти требования своей позиции, а в компании нет перспектив, поэтому он уходит туда, где эти перспективы есть.

«Важно понимать, что сегодняшние сотрудники ищут не просто стабильную зарплату и приятные бонусы. Они хотят, чтобы в них инвестировали, развивали их карьеру, а также чтобы заботились о благополучии и комфортной атмосфере в коллективе. Эти ожидания относятся как к опытным профессионалам, так и к выпускникам», - поделилась эксперт. 

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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