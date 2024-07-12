Общество

Свыше 1 800 человек покусали клещи в Псковской области с начала года

За неделю с 4 по 11 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 76 человек, в том числе 27 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:

Наименование территории Всего 1 Бежаницкий 19 2 Великолукский 42 3 Гдовский 40 4 Дедовичский 35 5 Дновский 26 6 Красногородский 17 7 Куньинский 25 8 Локнянский 22 9 Невельский 90 10 Новоржевский 55 11 Новосокольнический 48 12 Опочецкий 124 13 Островский 64 14 Палкинский 16 15 Печорский 51 16 Плюсский 22 17 Порховский 61 18 Псковский 114 19 Пустошкинский 42 20 Пушкиногорский 59 21 Пыталовский 6 22 Себежский 58 23 Стругокрасненский 35 24 Усвятский 11 25 Псков 509 26 Великие Луки 215 Всего по области 1806

Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. По состоянию на 11 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1806 человек) на 34,1% меньше, в том числе детей (486) – на 25,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая 2020 и 2021 годы «ковидного» периода).

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 1641 человек, в том числе детей – 454.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовали 1271 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 1259 (за неделю – 93), из природных биотопов – 12.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,2%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,3%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,79%.

В 2024 году зарегистрировали четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка, 2 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Работы по акарицидным обработкам провели на физической площади 695,581 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 190,008 га. План по акарицидным обработкам выполнен.

За январь-июнь 2024 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1280 человек, в том числе детей – 128, ревакцинировано 1792 человека, в том числе детей – 85.