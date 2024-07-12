Свыше 1 800 человек покусали клещи в Псковской области с начала года

За неделю с 4 по 11 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 76 человек, в том числе 27 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:
|
|
Наименование территории
|
Всего
|
1
|
Бежаницкий
|
19
|
2
|
Великолукский
|
42
|
3
|
Гдовский
|
40
|
4
|
Дедовичский
|
35
|
5
|
Дновский
|
26
|
6
|
Красногородский
|
17
|
7
|
Куньинский
|
25
|
8
|
Локнянский
|
22
|
9
|
Невельский
|
90
|
10
|
Новоржевский
|
55
|
11
|
Новосокольнический
|
48
|
12
|
Опочецкий
|
124
|
13
|
Островский
|
64
|
14
|
Палкинский
|
16
|
15
|
Печорский
|
51
|
16
|
Плюсский
|
22
|
17
|
Порховский
|
61
|
18
|
Псковский
|
114
|
19
|
Пустошкинский
|
42
|
20
|
Пушкиногорский
|
59
|
21
|
Пыталовский
|
6
|
22
|
Себежский
|
58
|
23
|
Стругокрасненский
|
35
|
24
|
Усвятский
|
11
|
25
|
Псков
|
509
|
26
|
Великие Луки
|
215
|
Всего по области
|
1806
Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. По состоянию на 11 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1806 человек) на 34,1% меньше, в том числе детей (486) – на 25,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая 2020 и 2021 годы «ковидного» периода).
За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 1641 человек, в том числе детей – 454.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовали 1271 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 1259 (за неделю – 93), из природных биотопов – 12.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2024 году зарегистрировали четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка, 2 случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.
Работы по акарицидным обработкам провели на физической площади 695,581 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях – 190,008 га. План по акарицидным обработкам выполнен.
За январь-июнь 2024 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1280 человек, в том числе детей – 128, ревакцинировано 1792 человека, в том числе детей – 85.