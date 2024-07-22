Муниципальное предприятие «Лифтмонтажсервис» в Пскове преобразуют в ООО

Муниципальное предприятие «Лифтмонтажсервис» в Пскове будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью путем приватизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Единственным участником общества будет являться муниципальное образование «Город Псков». Штат муниципального предприятия «Лифтмонтажсервис» будет сохранен.
Напомним, что муниципальное предприятие города Пскова «Центральная городская аптека №2» также находится в процессе преобразования в общество с ограниченной ответственностью путем приватизации.
Помимо этого будет реорганизовано еще два предприятия:
Указанные мероприятия проводятся в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и муниципальными правовыми актами местного самоуправления.