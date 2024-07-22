Общество

Муниципальное предприятие «Лифтмонтажсервис» в Пскове преобразуют в ООО

Муниципальное предприятие «Лифтмонтажсервис» в Пскове будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью путем приватизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Единственным участником общества будет являться муниципальное образование «Город Псков». Штат муниципального предприятия «Лифтмонтажсервис» будет сохранен.

Напомним, что муниципальное предприятие города Пскова «Центральная городская аптека №2» также находится в процессе преобразования в общество с ограниченной ответственностью путем приватизации.

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Помимо этого будет реорганизовано еще два предприятия:

муниципальное предприятие Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» находится в процессе преобразования в муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина»;

муниципальное предприятие Пскова «Банно-прачечный комбинат» находится в процессе преобразования в муниципальное автономное учреждение «Банно-оздоровительный комплекс города Пскова».

Указанные мероприятия проводятся в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и муниципальными правовыми актами местного самоуправления.